Украина возобновит прокачку нефти по "Дружбе" уже в среду, - Reuters
Украина планирует восстановить прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" уже в ближайшее время на фоне переговоров о финансовой поддержке со стороны ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
Когда возобновят прокачку
По данным источника, поставки нефти могут стартовать уже в среду в дневное время. Речь идет о возобновлении транзита после паузы, связанной с предыдущими ограничениями.
"Прокачивание нефти должно начаться завтра в обеденный перерыв", – сказал источник, уточнив сроки запуска.
Первые заявки на транзит
Сообщается, что венгерская нефтяная компания MOL уже направила первую заявку на прокачку ресурсов. Это свидетельствует о готовности к оперативному возобновлению поставок.
"MOL уже подала запросы на первые объемы, которые будут поставлены в равных пропорциях в Венгрию и Словакию", - говорит источник.
Контекст решения
Возобновление транзита происходит на фоне переговоров Украины с Европейским союзом о предоставлении финансовой помощи. Вопрос поставок нефти рассматривается как один из факторов, влияющих на экономическую стабильность и сотрудничество с европейскими партнерами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поврежденный в результате российского обстрела участок нефтепровода "Дружба" восстановлен, что позволяет возобновить его работу.
Напоминаем, что Венгрия и Словакия пересмотрели свою позицию и выразили готовность поддержать предоставление Украине кредита на 90 млрд евро, а также согласиться с новым пакетом санкций против России, включая соответствующие инициативы Евросоюза.
Отметим, что Россия намерена с 1 мая приостановить транзит нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу "Дружба", при этом обновленные экспортные графики уже направлены сторонам.