Украина возобновит прокачку нефти по "Дружбе" уже в среду, - Reuters

Украина планирует восстановить прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" уже в ближайшее время на фоне переговоров о финансовой поддержке со стороны ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Когда возобновят прокачку

По данным источника, поставки нефти могут стартовать уже в среду в дневное время. Речь идет о возобновлении транзита после паузы, связанной с предыдущими ограничениями.

"Прокачивание нефти должно начаться завтра в обеденный перерыв", – сказал источник, уточнив сроки запуска.

Первые заявки на транзит

Сообщается, что венгерская нефтяная компания MOL уже направила первую заявку на прокачку ресурсов. Это свидетельствует о готовности к оперативному возобновлению поставок.

"MOL уже подала запросы на первые объемы, которые будут поставлены в равных пропорциях в Венгрию и Словакию", - говорит источник.

Контекст решения

Возобновление транзита происходит на фоне переговоров Украины с Европейским союзом о предоставлении финансовой помощи. Вопрос поставок нефти рассматривается как один из факторов, влияющих на экономическую стабильность и сотрудничество с европейскими партнерами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поврежденный в результате российского обстрела участок нефтепровода "Дружба" восстановлен, что позволяет возобновить его работу.