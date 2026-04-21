ua en ru
Вт, 21 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Украина возобновит прокачку нефти по "Дружбе" уже в среду, - Reuters

22:55 21.04.2026 Вт
2 мин
Уже есть первая заявка на прокачку нефти
aimg Анастасия Никончук
Фото: нефтепровод Дружба (GettyImages)

Украина планирует восстановить прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" уже в ближайшее время на фоне переговоров о финансовой поддержке со стороны ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Читайте также: Чехия раскрыла позицию Венгрии и Словакии после восстановления "Дружбы"

Когда возобновят прокачку

По данным источника, поставки нефти могут стартовать уже в среду в дневное время. Речь идет о возобновлении транзита после паузы, связанной с предыдущими ограничениями.

"Прокачивание нефти должно начаться завтра в обеденный перерыв", – сказал источник, уточнив сроки запуска.

Первые заявки на транзит

Сообщается, что венгерская нефтяная компания MOL уже направила первую заявку на прокачку ресурсов. Это свидетельствует о готовности к оперативному возобновлению поставок.

"MOL уже подала запросы на первые объемы, которые будут поставлены в равных пропорциях в Венгрию и Словакию", - говорит источник.

Контекст решения

Возобновление транзита происходит на фоне переговоров Украины с Европейским союзом о предоставлении финансовой помощи. Вопрос поставок нефти рассматривается как один из факторов, влияющих на экономическую стабильность и сотрудничество с европейскими партнерами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поврежденный в результате российского обстрела участок нефтепровода "Дружба" восстановлен, что позволяет возобновить его работу.

Напоминаем, что Венгрия и Словакия пересмотрели свою позицию и выразили готовность поддержать предоставление Украине кредита на 90 млрд евро, а также согласиться с новым пакетом санкций против России, включая соответствующие инициативы Евросоюза.

Отметим, что Россия намерена с 1 мая приостановить транзит нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу "Дружба", при этом обновленные экспортные графики уже направлены сторонам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
"Дружба" может возобновить работу, Украина завершила ремонт, - Зеленский
