Головна » Бізнес » Енергетика

Україна відновить прокачування нафти "Дружбою" вже в середу, - Reuters

22:55 21.04.2026 Вт
2 хв
Уже є перша заявка на прокачування нафти
aimg Анастасія Никончук
Україна відновить прокачування нафти "Дружбою" вже в середу, - Reuters Фото: нафтопровід Дружба (GettyImages)

Україна планує відновити прокачування нафти трубопроводом "Дружба" вже найближчим часом на тлі переговорів про фінансову підтримку з боку ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Читайте також: Чехія розкрила позицію Угорщини та Словаччини після відновлення "Дружби"

Коли відновлять прокачування

За даними джерела, поставки нафти можуть стартувати вже в середу в денний час. Йдеться про відновлення транзиту після паузи, пов'язаної з попередніми обмеженнями.

"Прокачування нафти має розпочатися завтра в обідню перерву", - сказало джерело, уточнивши терміни запуску.

Перші заявки на транзит

Повідомляється, що угорська нафтова компанія MOL уже надіслала першу заявку на прокачування ресурсів. Це свідчить про готовність до оперативного відновлення поставок.

"MOL уже подала запити на перші обсяги, які будуть поставлені в рівних пропорціях до Угорщини та Словаччини", - говорить джерело.

Контекст рішення

Відновлення транзиту відбувається на тлі переговорів України з Європейським союзом про надання фінансової допомоги. Питання поставок нафти розглядається як один із чинників, що впливають на економічну стабільність і співпрацю з європейськими партнерами.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що пошкоджену внаслідок російського обстрілу ділянку нафтопроводу "Дружба" відновлено, що дає змогу відновити його роботу.

Нагадуємо, що Угорщина і Словаччина переглянули свою позицію і висловили готовність підтримати надання Україні кредиту на 90 млрд євро, а також погодитися з новим пакетом санкцій проти Росії, включно з відповідними ініціативами Євросоюзу.

Зазначимо, що Росія має намір з 1 травня призупинити транзит нафти з Казахстану до Німеччини трубопроводом "Дружба", водночас оновлені експортні графіки вже направлено сторонам.

