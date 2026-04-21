Чехия раскрыла позицию Венгрии и Словакии после восстановления "Дружбы"

Венгрия и Словакия изменили свою позицию относительно предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро и очередного пакета санкций против России. Будапешт и Братислава поддержат обе инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии Петра Мацинки.

Мацинка отметил, что поскольку нефтепровод "Дружба" снова заработал, Венгрия и Словакия поддержат санкции против России и не будут блокировать кредит для Украины.

"Как Венгрия, так и Словакия сегодня высказывались в таком духе. Поэтому я предполагаю, что если даже украинский президент сегодня заявил, что нефтепровод имеет право на работу, то, думаю, эту ситуацию можно будет решить очень скоро", - сказал он.

Мацинка добавил, что с приходом нового правительства в Будапеште есть шанс на разблокирование переговорных кластеров с Украиной по вступлению Киева в Евросоюз. Подход нового венгерского правительства, возможно, будет "немного более примирительным и более открытым".

"Но посмотрим, потому что я думаю, что позиция Венгрии хоть и немного изменится после выборов, но, возможно, не настолько, как бы того хотелось некоторым людям", - отметил он.

По словам главы МИД Чехии, также будет продвижение в вопросе нового, 20-го пакета санкций против России. Этот вопрос также зависит от возобновления поставок нефти по "Дружбе".

"Суть в том, что есть две страны, которые обусловливают свое согласие возобновлением поставок нефти. Если это решится, я предполагаю, что вопрос по пакету санкций также сдвинется с места", - резюмировал он.