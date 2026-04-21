Чехия раскрыла позицию Венгрии и Словакии после восстановления "Дружбы"
Венгрия и Словакия изменили свою позицию относительно предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро и очередного пакета санкций против России. Будапешт и Братислава поддержат обе инициативы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии Петра Мацинки.
Читайте также: В ЕС назвали сроки первых выплат Украине по кредиту на 90 млрд евро
Мацинка отметил, что поскольку нефтепровод "Дружба" снова заработал, Венгрия и Словакия поддержат санкции против России и не будут блокировать кредит для Украины.
"Как Венгрия, так и Словакия сегодня высказывались в таком духе. Поэтому я предполагаю, что если даже украинский президент сегодня заявил, что нефтепровод имеет право на работу, то, думаю, эту ситуацию можно будет решить очень скоро", - сказал он.
Мацинка добавил, что с приходом нового правительства в Будапеште есть шанс на разблокирование переговорных кластеров с Украиной по вступлению Киева в Евросоюз. Подход нового венгерского правительства, возможно, будет "немного более примирительным и более открытым".
"Но посмотрим, потому что я думаю, что позиция Венгрии хоть и немного изменится после выборов, но, возможно, не настолько, как бы того хотелось некоторым людям", - отметил он.
По словам главы МИД Чехии, также будет продвижение в вопросе нового, 20-го пакета санкций против России. Этот вопрос также зависит от возобновления поставок нефти по "Дружбе".
"Суть в том, что есть две страны, которые обусловливают свое согласие возобновлением поставок нефти. Если это решится, я предполагаю, что вопрос по пакету санкций также сдвинется с места", - резюмировал он.
Восстановление "Дружбы" и кредит для Украины
Напомним, президент Владимир Зеленский 21 апреля заявил, что Украина отремонтировала участок нефтепровода "Дружба", который был поврежден российским обстрелом. Теперь нефтепровод может возобновить работу.
До этого победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр связал снятие венгерского вето с возобновлением работы нефтепровода "Дружба". По его словам, как только нефть снова пойдет по трубе - Будапешт перестанет блокировать кредит.
Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал венгерскую позицию и пригрозил также заблокировать будущие кредиты Украине - несмотря на то, что ответственность за повреждение "Дружбы" лежит на российской стороне.
РБК-Украина также писало, что послы стран ЕС в среду, 22 апреля, должны рассмотреть последнее процедурное решение, необходимое для запуска финансирования Украины на 90 млрд евро.