Работают, несмотря на обстрелы: ГНСУ рассказала о ситуации на пунктах пропуска

Все пункты пропуска через государственную границу Украины работают в штатном режиме. В частности, продолжают работу и те пункты, которые ранее подвергались российским обстрелам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

По состоянию на данный момент ситуация на пунктах пропуска через государственную границу Украины остается штатной. Пограничники продолжают пропуск граждан и транспортных средств.

В ГНСУ отметили, что все пункты пропуска работают в обычном режиме.

Отдельно в ведомстве обратили внимание, что это касается также пунктов пропуска, которые раньше становились целями российских обстрелов.

Таким образом, Государственная пограничная служба не сообщает о прекращении работы или ограничении функционирования пунктов пропуска через государственную границу.

"Фактически сейчас в будние дни граница пересекает около 110 тысяч граждан, 110-115 в летний период. В выходные пассажиропоток сейчас колеблется где-то на уровне 120-125 тысяч пересечений границы. В летний период эти показатели были на уровне 150", - отметил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.