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Россия атаковала КПП "Орловка" на границе с Румынией, пункт пропуска временно не работает

07:49 01.09.2026 Вт
1 мин
Враг не первый раз целится именно в этот пункт пропуска
aimg Екатерина Коваль
Россия атаковала КПП "Орловка" на границе с Румынией, пункт пропуска временно не работает Фото: работу КПП "Орловка" временно остановили (Getty Images)
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Ночью Россия атаковала ударными беспилотниками "Shahed" международный пункт пропуска для паромного сообщения "Орловка" на границе с Румынией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

В результате атаки зафиксировали попадание по зданию и территории пункта пропуска, возникли пожары, которые уже локализовали спасатели.

О ситуации сообщили румынская сторона, а транспорт перенаправляется в другие пункты пропуска.

Оформление граждан и транспорта через пункт временно приостановлено.

В пограничной службе просят учитывать эту информацию при планировании пересечения государственной границы и напоминают, что враг не впервые наносит удар именно по этому пункту пропуска.

Летом стало известно, что в Закарпатье готовят к открытию новый пункт пропуска "Белая Церковь - Сигета-Мармация" - там проверяют готовность инфраструктуры, и запуск перехода планируют еще в этом году.

Кроме того, в ГНСУ разъясняли и другие нюансы пересечения границы – в частности, нужна ли отметка о пересечении границы и какие правила выезда в ЕС действуют для разных категорий граждан на фоне атак врага на пограничную инфраструктуру.

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