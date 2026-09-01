Россия атаковала КПП "Орловка" на границе с Румынией, пункт пропуска временно не работает

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины ( ГПСУ ).

В пограничной службе просят учитывать эту информацию при планировании пересечения государственной границы и напоминают, что враг не впервые наносит удар именно по этому пункту пропуска.

О ситуации сообщили румынская сторона, а транспорт перенаправляется в другие пункты пропуска.

В результате атаки зафиксировали попадание по зданию и территории пункта пропуска, возникли пожары, которые уже локализовали спасатели.

Летом стало известно, что в Закарпатье готовят к открытию новый пункт пропуска "Белая Церковь - Сигета-Мармация" - там проверяют готовность инфраструктуры, и запуск перехода планируют еще в этом году.

Кроме того, в ГНСУ разъясняли и другие нюансы пересечения границы – в частности, нужна ли отметка о пересечении границы и какие правила выезда в ЕС действуют для разных категорий граждан на фоне атак врага на пограничную инфраструктуру.