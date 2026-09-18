В результате обстрела Киевщины пострадала целая семья, раненые дети (фото)
Утренняя атака российских дронов по Фастовщине на Киевщине оставила без крова целую семью, а дети оказались в больнице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Тимура Ткаченко и ГСЧС.
Сколько человек пострадало
В результате утреннего удара пострадали пять человек - двое взрослых и трое детей. Речь идет об одной семье, которая жила в частном доме на Фастовщине.
У всех троих детей зафиксировали акубаротравму - повреждение от сильной ударной волны - и острую реакцию на стресс. Детей сразу госпитализировали в больницу.
Отец получил термические ожоги, осколочное ранение и резаную рану стопы. Его также забрали в больницу. У матери зафиксировали острую реакцию на стресс.
Один частный дом полностью разрушен, еще один - поврежден. Также досталось стоявшему рядом автомобилю. Из-за удара возникли возгорания.
Спасатели уже ликвидировали пожар.
Напомним, в Белом доме одновременно рассматривают возможность заключения отдельных экономических и других договоренностей с Россией еще до окончания войны в Украине.
Речь идет о соглашениях, которые Вашингтон мог бы подписать с Москвой независимо от того, будет ли достигнуто полноценное мирное соглашение по Украине.
Тем временем ночью против 18 сентября россияне нанесли массированный удар по Конотопу на Сумщине.
Из-за атаки в городе повреждены школа, детсад, объекты бизнеса и десятки частных домов, а часть города осталась без газа и света.