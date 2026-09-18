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В результате обстрела Киевщины пострадала целая семья, раненые дети (фото)

08:33 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
В результате обстрела Киевщины пострадала целая семья, раненые дети (фото) Фото: последствия обстрела Киевщины (t.me/dsns_telegram)
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Утренняя атака российских дронов по Фастовщине на Киевщине оставила без крова целую семью, а дети оказались в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Тимура Ткаченко и ГСЧС.

Сколько человек пострадало

В результате утреннего удара пострадали пять человек - двое взрослых и трое детей. Речь идет об одной семье, которая жила в частном доме на Фастовщине.

У всех троих детей зафиксировали акубаротравму - повреждение от сильной ударной волны - и острую реакцию на стресс. Детей сразу госпитализировали в больницу.

Отец получил термические ожоги, осколочное ранение и резаную рану стопы. Его также забрали в больницу. У матери зафиксировали острую реакцию на стресс.

Один частный дом полностью разрушен, еще один - поврежден. Также досталось стоявшему рядом автомобилю. Из-за удара возникли возгорания.

Спасатели уже ликвидировали пожар.

Напомним, в Белом доме одновременно рассматривают возможность заключения отдельных экономических и других договоренностей с Россией еще до окончания войны в Украине.

Речь идет о соглашениях, которые Вашингтон мог бы подписать с Москвой независимо от того, будет ли достигнуто полноценное мирное соглашение по Украине.

Тем временем ночью против 18 сентября россияне нанесли массированный удар по Конотопу на Сумщине.

Из-за атаки в городе повреждены школа, детсад, объекты бизнеса и десятки частных домов, а часть города осталась без газа и света.

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