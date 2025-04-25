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Атака на Павлоград: пылает многоэтажка, погибли люди, много пострадавших

Днепропетровская область, Пятница 25 апреля 2025 08:18
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Атака на Павлоград: пылает многоэтажка, погибли люди, много пострадавших Фото: дроны атаковали Павлоград 25 апреля, есть погибшие (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия атаковала дронами Павлоград 25 апреля. Три человека погибли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В Павлограде, по уточненным данным, двое погибших", - рассказал он.

По данным главы ОВА, шестеро пострадавших госпитализированы.

"Одна пациентка "тяжелая", остальные - в состоянии средней тяжести", - отметил Лысак.

Кроме того, еще двум людям медпомощь оказали на месте, среди них - 15-летняя девушка.

Также в городе возникли несколько возгораний, в частности, в многоэтажке.

В Павлограде трое жертв, среди которых ребенок

Уже в 8:30 стало известно, что в Павлограде возросло число погибших из-за дроновой атаки РФ.

"К сожалению, уже трое погибших в Павлограде. Среди них - ребенок. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - отметил Лысак.

Обстрелы Днепропетровской области

Российские войска постоянно обстреливают Никополь и район Днепропетровской области. Недавно оккупанты атаковали дроном автобус в Марганце, в котором находились работники одного из предприятий. Погоибли 9 людей, больше 50 были ранены.

На этом фоне в последние дни участились обстрелы и других городов области. Например, Павлоград находится под обстрелами второй день подряд. В частности, 24 апреля в Павлограде под ударом находилось промышленное предприятие. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

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