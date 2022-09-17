РФ має більше українських полонених, ніж Україна російських військових, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні російських полонених менше, ніж в Росії українських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента України.

"Скажу відверто, у росіян більше наших полонених, ніж у нас російських військових або тих найманців, які працюють на РФ, терористів", - заявив президент.

За його словами, головним завдання наразі є поповнення обмінного фонду. Тому він вважає правильним, коли звертається до російських військових із закликом здаватись у полон.

"Ми ставимось до них згідно з Женевською конвенцією, ми ставимось як до військовополонених. Наша задача, аби їх було більше. Наша задача, аби повернути своїх", - додав Зеленський.

Президент сказав, що контрнаступальна операція в Харківській області дала можливість серйозно поповнити обмінний фонд. Мова йде про сотні російських військових.