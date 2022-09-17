РФ має більше українських полонених, ніж Україна російських військових, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні російських полонених менше, ніж в Росії українських.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента України.
"Скажу відверто, у росіян більше наших полонених, ніж у нас російських військових або тих найманців, які працюють на РФ, терористів", - заявив президент.
За його словами, головним завдання наразі є поповнення обмінного фонду. Тому він вважає правильним, коли звертається до російських військових із закликом здаватись у полон.
"Ми ставимось до них згідно з Женевською конвенцією, ми ставимось як до військовополонених. Наша задача, аби їх було більше. Наша задача, аби повернути своїх", - додав Зеленський.
Президент сказав, що контрнаступальна операція в Харківській області дала можливість серйозно поповнити обмінний фонд. Мова йде про сотні російських військових.
Нагадаємо, що Зеленський погодиться на транзит аміаку з РФ лише в обмін на українських полонених.
Також, полонений росіянин розповів, як командування, тікаючи, кинуло їх під вогонь ЗСУ біля Шевченкового.
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