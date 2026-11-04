ua en ru
Ср, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Минюст запустил Лексу: ИИ объяснит, как оформить наследство и зарегистрировать брак

11:37 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
Минюст запустил Лексу: ИИ объяснит, как оформить наследство и зарегистрировать брак ИИ-ассистентка Лекса поможет оформлять документы (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

На официальном сайте Министерства юстиции Украины приступила к работе ИИ-ассистентка Лекса. Цифровой помощник будет помогать гражданам получать информацию о государственных услугах, предоставляемых ведомством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минюст.

В чем будет Лекса помогать?

ШИ-ассистентка сосредоточена на предоставлении информации о 176 государственных услугах. Она формирует ответы на основе верифицированной базы Минюста, состоящей из действующих нормативных документов и официальных описаний.

Граждане могут получить пошаговые инструкции, перечни необходимых документов и ссылки на официальные формы и реестры по следующим вопросам:

  • Регистрация рождения и брака;
  • Смена имени;
  • Оформление наследства;
  • Регистрация имущественных прав;
  • Прочие регистрационные действия.

В ведомстве подчеркивают, что Лекса не предоставляет готовые юридические консультации для принятия юридически значимых решений, не оценивает правовые ситуации, не запрашивает персональные данные и не имеет доступа к внешним ресурсам.

Читайте больше: Украинцы смогут видеть движение дронов и ракет РФ в приложении, - Корецкий

Кто разработал технологию и как она работает?

Над созданием и внедрением искусственного интеллекта работала команда украинского стартапа OBRIY.ai.

Победителей избрал Экспертный Совет в рамках первого потока программы открытых инноваций GovTech Lab Ukraine от GGTC Kyiv.

Разработку финансировали без привлечения государственных средств при поддержке Швейцарии в рамках программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа, а также в сотрудничестве с Минцифры и Всемирным экономическим форумом.

По словам представителей Министерства юстиции, алгоритм берет на себя типовые обращения, позволяющие высвободить время специалистов для обработки более сложных запросов.

Для безопасности взаимодействия разработчики построили отдельную логику обработки данных, ориентированную на реальные сценарии обращений граждан.

Воспользоваться помощью ИИ-ассистентки можно бесплатно непосредственно на сайте Министерства юстиции Украины - соответствующий виджет Лексы размещен в правом нижнем углу страницы.

Еще больше интересного :

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство юстиции Украины Искусственный интеллект
Новости
Демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса США
Демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса США
Аналитика
План Б для границы. Как Украина готовит перенос пунктов пропуска в страны ЕС, – интервью с Деркачом
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина План Б для границы. Как Украина готовит перенос пунктов пропуска в страны ЕС, – интервью с Деркачом