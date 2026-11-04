Минюст запустил Лексу: ИИ объяснит, как оформить наследство и зарегистрировать брак

На официальном сайте Министерства юстиции Украины приступила к работе ИИ-ассистентка Лекса. Цифровой помощник будет помогать гражданам получать информацию о государственных услугах, предоставляемых ведомством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минюст .

В чем будет Лекса помогать?

ШИ-ассистентка сосредоточена на предоставлении информации о 176 государственных услугах. Она формирует ответы на основе верифицированной базы Минюста, состоящей из действующих нормативных документов и официальных описаний.

Граждане могут получить пошаговые инструкции, перечни необходимых документов и ссылки на официальные формы и реестры по следующим вопросам:

Регистрация рождения и брака;

Смена имени;

Оформление наследства;

Регистрация имущественных прав;

Прочие регистрационные действия.

В ведомстве подчеркивают, что Лекса не предоставляет готовые юридические консультации для принятия юридически значимых решений, не оценивает правовые ситуации, не запрашивает персональные данные и не имеет доступа к внешним ресурсам.

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Кто разработал технологию и как она работает?

Над созданием и внедрением искусственного интеллекта работала команда украинского стартапа OBRIY.ai.

Победителей избрал Экспертный Совет в рамках первого потока программы открытых инноваций GovTech Lab Ukraine от GGTC Kyiv.

Разработку финансировали без привлечения государственных средств при поддержке Швейцарии в рамках программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа, а также в сотрудничестве с Минцифры и Всемирным экономическим форумом.

По словам представителей Министерства юстиции, алгоритм берет на себя типовые обращения, позволяющие высвободить время специалистов для обработки более сложных запросов.

Для безопасности взаимодействия разработчики построили отдельную логику обработки данных, ориентированную на реальные сценарии обращений граждан.

Воспользоваться помощью ИИ-ассистентки можно бесплатно непосредственно на сайте Министерства юстиции Украины - соответствующий виджет Лексы размещен в правом нижнем углу страницы.