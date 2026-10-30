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Долг за свет как ловушка: хакеры атакуют украинские учреждения от имени ДТЭК

13:19 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Долг за свет как ловушка: хакеры атакуют украинские учреждения от имени ДТЭК Хакеры атакуют на фоне обстрелов: госучреждениям массово посылают вирусы (фото: Getty Images)
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CERT-UA зафиксировала новую кибератаку хакерской группировки UAC-0050 на государственные учреждения. Злоумышленники осуществляют массовую рассылку электронных писем с целью получения скрытого удаленного доступа к компьютерам украинских чиновников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

Как работает схема хакерской атаки?

Новая волна вредоносных сообщений была зафиксирована 29 октября 2026 года.

Хакеры посылали письма якобы от имени бухгалтера компании ДТЭК Энерго, которые касались срочного погашения задолженности за потребленную электроэнергию.

Указанная атака особенно опасна, поскольку осуществляется в условиях постоянных вражеских обстрелов украинской энергетической инфраструктуры, а также стабилизационных и аварийных отключений света по всей стране.

Злоумышленники рассчитывают на эмоциональную реакцию и рассеянность получателей.

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Как защититься от киберугроз?

Специалисты Госспецсвязи призывают пользователей быть крайне осторожными при проработке электронных писем с требованиями срочного погашения долгов.

Правила безопасности при работе с почтой:

  • ни в коем случае не переходить по сомнительным ссылкам в письмах;
  • не вводить пароли для распаковки неизвестных или зашифрованных архивов;
  • проверять информацию о состоянии счетов и задолженности исключительно через официальные приложения поставщиков услуг или их верифицированные порталы.

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