Россия может использовать "вагнеровцев" в Беларуси для диверсий, - The Economist

Боевиков ЧВК "Вагнера", которых после неудачного бунта собираются перебросить в Беларусь, могут использовать для диверсионных миссий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

По данным издания, около 2500-5000 наемников "Вагнера", сыгравших определенную роль в мятеже, могут перекинуть на территорию Беларуси. The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника отмечает, что "вагнеровцев" могут использовать в качестве диверсантов.

"Это профессиональные войска, которые могут быть использованы для выполнения диверсионных задач", - сказал собеседник издания.

В то же время источники в украинской разведке отмечают, что угроза наступления из Беларуси остается небольшой.

"Возможно, существует игра, чтобы заставить нас перебросить силы на север. Но мы тоже играем в игры", - заявил представитель разведки.

Бунт Пригожина и "вагнеровцев"

Напомним, 23 и 24 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин попытался устроить мятеж в России. Он открыто выступил против руководства РФ. Его боевики отправились в "поход" на Москву, но так и не дошли до нее.

Уже вечером 24 июня Пригожин после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко остановил своих наемников и заявил, что едет в Беларусь.

Впрочем, пока нет официального подтверждения, что сам Пригожин, как и часть "вагнеровцев", находятся в Беларуси.

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