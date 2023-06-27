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Могут наносить вред. В Финляндии выступили за ужесточение ограничений на въезд россиян

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Финляндия, Вторник 27 июня 2023 22:24
Могут наносить вред. В Финляндии выступили за ужесточение ограничений на въезд россиян Фото: Флаг Финляндии (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Власти Финляндии выступили за ужесточение поездок в страну для россиян, поскольку они могут наносить вред международным отношениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Финляндии.

"Еще одним пунктом повестки дня были поездки российских граждан в Финляндию и через Финляндию в другую часть Шенгенской зоны. Президент и министерский комитет отметили, что поездки граждан России могут по-прежнему наносить ущерб международным отношениям Финляндии", - говорится в сообщении.

Поэтому власти решили, что ограничения на несущественные поездки должны оставаться в силе и усиливаться для предотвращения нарушений.

"На основании обсуждений, проведенных президентом и министерским комитетом, правительство может восстановить постановление об ограничении на поездки от 29 сентября 2022 года", - добавили в правительстве.

Ограничения поездок россиян в страны Европы.

После вторжения в Украину ряд стран перестали выдавать россиянам определенный вид виз, а другие отказались принимать граждан РФ, которые убегали от мобилизации.

Недавно стало известно, что более 1000 россиян сбежали от мобилизации в Финляндию и попросили убежище. Однако страна его не предоставила и обратилась за рекомендациями в ЕС.

На днях Латвия перестала выдавать россиянам гуманитарные или любые другие визы, а также усилила охрану границы с РФ.

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