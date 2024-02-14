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Украина в этом году хочет получить 4 млрд долларов с замороженных активов РФ, - Минюст

Украина, Среда 14 февраля 2024 22:22
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Украина в этом году хочет получить 4 млрд долларов с замороженных активов РФ, - Минюст Фото: Украина в этом году может получить 4 миллиарда долларов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В этом году Украина рассчитывает на передачу 4 миллиардов долларов из замороженных в G7 и ЕС российских активов.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

По словам Мудрой, в целом в течение четырех лет Украина может получить 15-18 млрд долларов, в том числе около 4 млрд долларов в этом году.

Она также пояснила, что для получения средств нужно пройти несколько этапов:

  • нулевой - определить, в каких учреждениях сосредоточены эти средства, что уже сделано;
  • первый - Еврокомиссия уже приняла решение: все начисленные проценты должны размещаться в одном учреждении;
  • второй - внедрение законодательства в ЕС, которое позволяет передать эти средства Украине.

"У нас были переговоры с представителями Бельгии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС. Есть сдержанный оптимизм относительно того, что Совет ЕС примет решение до конца июня 2024 года. Если решение будет принято, то Украина получает проценты с активов, которые были погашены в 2024-м", - отметила заместитель главы Минюста.

Кроме самих активов, также обсуждается передача уже начисленных процентов за 2022-2023 год. Эти средства находятся в Бельгии, в 2022-м на них был наложен 25%-й налог (около €1,7 млрд).

Сейчас правительство Бельгии использует эти средства для выплат украинским беженцам, оказания гуманитарной помощи и тому подобное.

Конфискация активов РФ

Недавно послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Также сообщалось, что дипломаты своим решением разрешили перевести доходы от активов РФ на отдельный счет.

В конце 2023 западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что ЕС все же примет решение по российским активам в этом году.

Вчера в ЕС сделали важный шаг, который позволит передать прибыль от российских замороженных активов Украине.

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