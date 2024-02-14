Україна цього року хоче отримати 4 млрд доларів з заморожених активів РФ, - Мін'юст

Цього року Україна розраховує на передачу 4 мільярдів доларів із заморожених у G7 та ЄС російських активів.

Про це розповіла заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes .

За словами Мудрої, загалом протягом чотирьох років Україна може отримати 15-18 млрд доларів, зокрема близько 4 млрд доларів цьогоріч.

Вона також пояснила, що для отримання коштів потрібно пройти декілька етапів:

нульовий - визначити, в яких установах зосереджені ці кошти, що вже зроблено;

перший - Єврокомісія вже прийняла рішення: всі нараховані відсотки мають розміщуватися в одній установі;

другий - впровадження законодавства в ЄС, яке дає змогу передати ці кошти Україні.

"У нас були перемовини з представниками Бельгії, яка зараз головує у Раді ЄС. Є стриманий оптимізм щодо того, що Рада ЄС ухвалить рішення до кінця червня 2024 року. Якщо рішення буде ухвалено, то Україна отримує відсотки з активів, які були погашені у 2024-му", - зазначила заступниця глави Мін’юсту.

Крім самих активів, також обговорюється передача вже нарахованих відсотків за 2022-2023 рік. Ці кошти знаходяться в Бельгії, у 2022-му на них був накладений 25%-й податок (близько €1,7 млрд).

Наразі уряд Бельгії використовує ці кошти для виплат українським біженцям, надання гуманітарної допомоги тощо.

Конфіскація активів РФ

Нещодавно посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Також повідомлялося, що дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів РФ на окремий рахунок.

Наприкінці 2023 року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив впевнення, що ЄС все ж ухвалить рішення щодо російських активів цього року.

Вчора у ЄС зробили важливий крок, який дасть змогу передати прибуток від російських заморожених активів Україні.

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