ua en ru
Вт, 30 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Более высокие зарплаты и бизнес из США: Зеленский о плане восстановления Украины от Трампа

Украина, Вторник 30 декабря 2025 19:14
UA EN RU
Более высокие зарплаты и бизнес из США: Зеленский о плане восстановления Украины от Трампа Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом особое внимание было уделено экономическому восстановлению Украины и созданию рабочих мест.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Зеленского, план восстановления охватывает всю территорию Украины и предусматривает подготовку нескольких стратегических документов, объединенных в так называемый Prosperity Package - пакет экономического восстановления страны.

Фокус - рабочие места и возвращение украинцев

Зеленский отметил, что для Дональда Трампа ключевой задачей является именно создание рабочих мест в Украине. Стороны обсуждали уровень средней заработной платы украинцев и возможности ее существенного повышения.

"Мы много этому уделили внимания и президент Трамп фокусируется на этом. Он считает, что это задача №1 чтобы были рабочие места в Украине", - отметил Зеленский.

Американский и европейский бизнес в Украине

Он отметил, что американцы и европейцы рассматривают возможность входа своих компаний в Украину на специальных условиях, которые должны быть закреплены межправительственными соглашениями Украины с США и европейскими партнерами.

"Я не могу сказать, что это будет сразу после окончания войны, но то что американцы об этом думают это так. Они хотят, чтобы американские и европейские бизнесы пришли в Украину", - говорит президент.

Украине нужны значительные средства на старте восстановления

Президент подчеркнул, что на начальном этапе Украине необходимы значительные финансовые ресурсы для запуска восстановления, создания рабочих мест и обеспечения конкурентных зарплат.

Именно это, по его словам, должно стать стимулом для возвращения украинцев и восстановления полноценной жизни в стране.

"Это должна быть серьезная сумма денег, чтобы люди возвращались на эти рабочие места и заработные платы", - ответил Зеленский.

Восстановление Украины

Напомним, 10 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и США провели первые переговоры по послевоенному восстановлению. По его словам, стороны начали подготовку соответствующего документа.

Президент уточнил, что во встрече, в частности, принял участие генеральный директор BlackRock Ларри Финк, а обсуждения касались ключевых направлений восстановления и возможных механизмов их реализации. Впоследствии премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что работа над экономическим планом с США продолжается при участии одной из крупнейших инвестиционных компаний - BlackRock.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Зарплата в Украине
Новости
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем