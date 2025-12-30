Более высокие зарплаты и бизнес из США: Зеленский о плане восстановления Украины от Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом особое внимание было уделено экономическому восстановлению Украины и созданию рабочих мест.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал, отвечая на вопросы журналистов.
По словам Зеленского, план восстановления охватывает всю территорию Украины и предусматривает подготовку нескольких стратегических документов, объединенных в так называемый Prosperity Package - пакет экономического восстановления страны.
Фокус - рабочие места и возвращение украинцев
Зеленский отметил, что для Дональда Трампа ключевой задачей является именно создание рабочих мест в Украине. Стороны обсуждали уровень средней заработной платы украинцев и возможности ее существенного повышения.
"Мы много этому уделили внимания и президент Трамп фокусируется на этом. Он считает, что это задача №1 чтобы были рабочие места в Украине", - отметил Зеленский.
Американский и европейский бизнес в Украине
Он отметил, что американцы и европейцы рассматривают возможность входа своих компаний в Украину на специальных условиях, которые должны быть закреплены межправительственными соглашениями Украины с США и европейскими партнерами.
"Я не могу сказать, что это будет сразу после окончания войны, но то что американцы об этом думают это так. Они хотят, чтобы американские и европейские бизнесы пришли в Украину", - говорит президент.
Украине нужны значительные средства на старте восстановления
Президент подчеркнул, что на начальном этапе Украине необходимы значительные финансовые ресурсы для запуска восстановления, создания рабочих мест и обеспечения конкурентных зарплат.
Именно это, по его словам, должно стать стимулом для возвращения украинцев и восстановления полноценной жизни в стране.
"Это должна быть серьезная сумма денег, чтобы люди возвращались на эти рабочие места и заработные платы", - ответил Зеленский.
Восстановление Украины
Напомним, 10 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и США провели первые переговоры по послевоенному восстановлению. По его словам, стороны начали подготовку соответствующего документа.
Президент уточнил, что во встрече, в частности, принял участие генеральный директор BlackRock Ларри Финк, а обсуждения касались ключевых направлений восстановления и возможных механизмов их реализации. Впоследствии премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что работа над экономическим планом с США продолжается при участии одной из крупнейших инвестиционных компаний - BlackRock.