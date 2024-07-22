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Олимпиада-2024: сколько украинские спортсмены заработают за медали Игр

Париж, Понедельник 22 июля 2024 12:34
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Олимпиада-2024: сколько украинские спортсмены заработают за медали Игр Фото: Ярослава Магучих будет претендовать на "золото" в Париже (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Призеры грядущих Олимпийских игр в Париже от Украины не только навсегда войдут в историю отечественного спорта, но и заработают неплохие призовые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Культура".

Размер гонораров для медалистов Олимпиады-2024 раскрыл президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт. Денежное вознаграждение для украинских атлетов несколько изменилось по сравнению с предыдущими летними Играми.

За "золото" спортсмены заработают те же 125 тысяч долларов. Впрочем, выросли выплаты за серебряную и бронзовую награды. За второе место на Олимпийских играх украинцы заработают 100 тысяч долларов, а за третье – 80 тысяч "зеленых". На Олимпиаде в Токио призовые были на уровне 80 тысяч и 55 тысяч соответственно.

Размер призовых для украинских спортсменов за медали на Олимпиаде-2024:

  • "золото" – 125 тысяч долларов
  • "серебро" – 100 тысяч
  • "бронза" – 80 тысяч

Что известно об Олимпийских играх-2024

В главных соревнованиях четырехлетия в целом примет участие 10,5 тысячи спортсменов. Они определят медалистов в 48-ми дисциплинах. Сборная Украины выбрала лозунгом фразу The Will to Win ("Воля к победе").

В июне "Суспильне" анонсировало показ соревнований грядущей Олимпиады и Паралимпийских игр. Турниры будут транслировать региональные телеканалы общественного вещателя ("Суспильне Киев", "Суспильне Львов" и т. д.) и канал "Суспильне Спорт".

Олимпийские игры начнутся 26 июля. Продлятся соревнования до 11 августа. Цвета Украины на Олимпиаде будут защищать 140 атлетов в 23-х видах спорта.

К слову, ранее МОК утвердил окончательный список российских атлетов на Олимпиаде-2024.

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