Украина срочно созывает Совбез ООН из-за массированного удара России, - Сибига

Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за массированного обстрела гражданского населения и убийства гуманитарного персонала российскими войсками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиг.
Глава МИД сообщил, что уже дал поручение о немедленном созыве Совбеза ООН и использовании других международных площадок.
По его словам, мир должен увидеть последствия российской агрессии собственными глазами.
"Я поручил всем нашим посольствам завтра приспустить флаги и открыть книги сочувствия. Кроме того, завтра утром мы пригласим иностранный дипломатический корпус - всех иностранных послов в Киеве - посетить одно из мест, где в результате российского нападения была разрушена часть многоэтажки", - подчеркнул Сибига.
Он добавил, что масштаб террора требует решительного ответа от всех государств, поскольку Россия отвечает насилием на любые мирные предложения Украины.
По данным министра, только за период с вечера 13 мая до утра 14 мая Россия выпустила по Украине 675 беспилотников, 56 ракет различных типов, включая баллистические.
В результате ударов повреждено более 50 объектов по всей стране, в том числе 11 жилых домов в столице.
В Киеве жертвами террористического акта стали по меньшей мере 8 человек, среди которых 12-летняя девочка. Еще десятки людей ранены, а судьба 20 человек пока остается неизвестной.
"Мир должен увидеть, что ответом России на все наши конструктивные мирные предложения является еще больше террора и насилия, и действовать соответственно", - подчеркнул министр.
Напомним, в ночь на 14 мая Россия осуществила один из самых масштабных обстрелов Украины, выпустив рекордное количество дронов и ракет.
Самые тяжелые последствия зафиксированы в Киеве - в Дарницком районе вражеская ракета попала в жилую 9-этажку, что привело к полному уничтожению одного из подъездов, гибели людей и многочисленным ранениям.
Патрульная полиция обнародовала видео первых минут после трагедии, где зафиксирован процесс спасения жителей из поврежденных домов.
Из-за массовой гибели гражданских киевские власти объявили 15 мая днем траура в столице.