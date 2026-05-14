Украина срочно созывает Совбез ООН из-за массированного удара России, - Сибига

Реакция на террор и привлечение дипломатов

Глава МИД сообщил, что уже дал поручение о немедленном созыве Совбеза ООН и использовании других международных площадок.

По его словам, мир должен увидеть последствия российской агрессии собственными глазами.

"Я поручил всем нашим посольствам завтра приспустить флаги и открыть книги сочувствия. Кроме того, завтра утром мы пригласим иностранный дипломатический корпус - всех иностранных послов в Киеве - посетить одно из мест, где в результате российского нападения была разрушена часть многоэтажки", - подчеркнул Сибига.

Он добавил, что масштаб террора требует решительного ответа от всех государств, поскольку Россия отвечает насилием на любые мирные предложения Украины.

Последствия массированной атаки

По данным министра, только за период с вечера 13 мая до утра 14 мая Россия выпустила по Украине 675 беспилотников, 56 ракет различных типов, включая баллистические.

В результате ударов повреждено более 50 объектов по всей стране, в том числе 11 жилых домов в столице.

В Киеве жертвами террористического акта стали по меньшей мере 8 человек, среди которых 12-летняя девочка. Еще десятки людей ранены, а судьба 20 человек пока остается неизвестной.

"Мир должен увидеть, что ответом России на все наши конструктивные мирные предложения является еще больше террора и насилия, и действовать соответственно", - подчеркнул министр.