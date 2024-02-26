Украина срочно ждет ответа Польши на предложение по урегулированию на границе

Украина передала Еврокомиссии предложения по решению проблем на границе с Польшей. Ответ нужен срочно.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на презентации платформы "Сделано в Украине", передает корреспондент РБК-Украина .

"Предложения были переданы Еврокомиссии, были озвучены коллегам из Польши. Сейчас надо делать все, чтоб ситуация была решена", - сказал Зеленский. Он поблагодарил аграриев и бизнес за понимание ситуации и достойное поведение на границе.

Как уточнила РБК-Украина первый вице- премьер Юлия Свириденко, Украина согласна продолжить мониторинг поставок трех товаров - яйца, сахар и курятины и расширять список товаров для мониторинга, как предлагает Польша, не намерена.

"Мы не соглашаемся на расширение списка", - сказала Свириденко.

Она также отметила, что президент поручил срочно решить вопрос на границе, поэтому Украина ждет ответ от Польши как можно скорее. "Мы ждем ответ от Польши и 28 марта мы ждать не будем", - сказал она.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что готов встретиться с представителями Украины 28 марта.

Планы правительства Польши и ответ Киева

Напомним, польские фермеры приступили к блокаде границы с Украиной 9 февраля, требуя отменить решение о беспошлинной торговле Украины с ЕС.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский на прошлой неделе заявил, что его министерство хочет разработать двустороннее соглашение с Украиной, которое расширило бы сферу защиты рынка, включив в него другие чувствительные продукты: сахар, мясо птицы, яйца, ягоды, мед, яблочный сок, масло.

В Киеве уже заявили, что не согласны на расширенный список.

Как сообщало РБК-Украина, если Польша расширит торговые запреты в одностороннем порядке, Украина может принять ответные меры и ввести запрет на импорт польских товаров, прежде всего фруктов и молочной продукции.