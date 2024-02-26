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Україна терміново чекає на відповідь Польщі на пропозицію щодо врегулювання на кордоні

Україна, Понеділок 26 лютого 2024 14:04
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Україна терміново чекає на відповідь Польщі на пропозицію щодо врегулювання на кордоні Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов

Україна передала Єврокомісії пропозиції щодо вирішення проблем на кордоні з Польщею. Відповідь потрібна терміново.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на презентації платформи "Зроблено в Україні", передає кореспондент РБК-Україна.

"Пропозиції були передані Єврокомісії, були озвучені колегам із Польщі. Зараз треба робити все, щоб ситуація була вирішена", - сказав Зеленський. Він подякував аграріям та бізнесу за розуміння ситуації та гідну поведінку на кордоні.

Як уточнила РБК-Україна перший віце-прем'єр Юлія Свириденко, Україна згодна продовжити моніторинг поставок трьох товарів - яйця, цукор та курятини та розширювати список товарів для моніторингу, як пропонує Польща, не має наміру.

"Ми не погоджуємось на розширення списку", - сказала Свириденко.

Вона також зазначила, що президент доручив терміново вирішити питання на кордоні, тому Україна чекає на відповідь від Польщі якнайшвидше. "Ми чекаємо на відповідь від Польщі і 28 березня ми чекати не будемо", - сказала вона.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що готовий зустрітись із представниками України 28 березня.

Плани уряду Польщі та відповідь Києва

Нагадаємо, польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною 9 лютого, вимагаючи скасувати рішення про безмитну торгівлю України з ЄС.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський минулого тижня заявив, що його міністерство хоче розробити двосторонню угоду з Україною, яка б розширила сферу захисту ринку, включивши до неї інші чутливі продукти: цукор, м'ясо птиці, яйця, ягоди, мед, яблучний сік, олію.

У Києві вже заявили, що не згодні на розширений список.

Як повідомляло РБК-Україна, якщо Польща розширить торгові заборони в односторонньому порядку, Україна може вжити заходів у відповідь і ввести заборону на імпорт польських товарів, насамперед фруктів та молочної продукції.

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