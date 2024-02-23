Киев может ввести ответные меры, если Польша расширит запрет на импорт украинских товаров

Если правительство Польши расширит торговые запреты в одностороннем порядке, Украина может принять ответные меры и ввести запрет на импорт польских товаров, прежде всего фруктов и молочной продукции.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров ".

"Такая вероятность есть. Все опции у нас на столе, и мы готовы в любой момент применять и такие меры", - сказал собеседник издания.

Источники издания, детально знакомые с ситуацией на рынке, заверили, что проблем из-за ограничения импорта из Польши быть не должно. "Наши производители могут покрыть отсутствие польского импорта молочки и фруктов", - сказал собеседник.

Что касается экономического эффекта от возможного расширения двусторонних ограничений, то его должно будет подсчитать Министерство экономики.

По информации РБК-Украина, на сегодняшний день ситуация может развиваться по следующему сценарию. Польша все-таки в самое ближайшее время может расширить список товаров, запрещенных для импорта из Украины. Скорее всего, в него войдут те группы, о которых говорил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Такой шаг навстречу протестующим теоретически должен снизить напряженность на границе.

Кроме того, в ближайшее время пункты пропуска на границе с Украиной, участки автомобильных и железных дорог будут внесены в список критической инфраструктуры. Это, по словам премьера Дональда Туска, улучшит транспортировку военной и гуманитарной помощи в Украину. Украина в лице министра иностранных дел Дмитрия Кулебы уже поблагодарила Польшу за такой шаг.

Блокада границы

Напомним, польские фермеры приступили к блокаде границы с Украиной 9 февраля, требуя отменить решение о беспошлинной торговле Украины с ЕС.

Польша еще в апреле 2023 года запретила импорт из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника и не отменила его, несмотря на решение Еврокомиссии в сентябре.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский на этой неделе заявил, что его министерство хочет "разработать двустороннее соглашение с Украиной, которое расширило бы сферу защиты рынка, включив в него другие чувствительные продукты, такие как сахар, птица, яйца, ягоды, мед, яблочный сок, масло".