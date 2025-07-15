Украина и США ищут администратора для Инвестиционного фонда восстановления

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) опубликовала Запрос на информацию (RFI) для определения компании, которая будет предоставлять услуги по администрированию американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.
Как отмечается, администратор фонда будет заниматься техническими операциями: бухгалтерским учетом, документацией, обработкой транзакций и соблюдением регуляторных требований, тогда как все инвестиционные решения будет принимать исключительно Управляющий совет фонда с равным количеством представителей обеих стран.
Публикация RFI является первым этапом отбора квалифицированного партнера и сама по себе не запускает официальный тендер.
Квалифицированные украинские компании также могут подать свои предложения в DFC. Окончательный выбор поставщика услуг будет приниматься единогласно Руководящим советом Фонда, в который войдут по три представителя от США и Украины.
DFC приглашает квалифицированные компании предоставить информацию о своем опыте в:
Обязанности поставщика услуг по администрированию инвестиционного фонда будут включать:
Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. После этого 8 мая Верховная Рада ратифицировала межправительственное соглашение.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 12 мая, завершив процесс ратификации.
Остальные соглашения будут иметь коммерческий характер и будут подписываться уже не правительством.
Также в мае Украина и США запустили совместный фонд для восстановления нашего государства.
Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала РБК-Украина, как будет работать фонд инвестиций и другие вопросы по данному соглашению.
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