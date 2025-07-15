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Украина и США ищут администратора для Инвестиционного фонда восстановления

Фото: министр финансов США Скотт Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко (facebook.com/yulia.svyrydenko)
Автор: Татьяна Степанова

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) опубликовала Запрос на информацию (RFI) для определения компании, которая будет предоставлять услуги по администрированию американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Как отмечается, администратор фонда будет заниматься техническими операциями: бухгалтерским учетом, документацией, обработкой транзакций и соблюдением регуляторных требований, тогда как все инвестиционные решения будет принимать исключительно Управляющий совет фонда с равным количеством представителей обеих стран.

Публикация RFI является первым этапом отбора квалифицированного партнера и сама по себе не запускает официальный тендер.

Квалифицированные украинские компании также могут подать свои предложения в DFC. Окончательный выбор поставщика услуг будет приниматься единогласно Руководящим советом Фонда, в который войдут по три представителя от США и Украины.

DFC приглашает квалифицированные компании предоставить информацию о своем опыте в:

  • Учете и отчетности инвестиционных фондов;
  • Обеспечении регуляторного соответствия, включая процедуры проверки клиентов и противодействия отмыванию средств;
  • Обработке инвестиционных транзакций и управлении активами;
  • Внедрении современных технологических платформ для администрирования фондов и тому подобное.

Обязанности поставщика услуг по администрированию инвестиционного фонда будут включать:

  • Предоставление услуг - учет фонда, управление отношениями с ограниченными партнерами (Limited Partners, LP), обработка транзакций, обеспечение регуляторного соответствия и управления денежными средствами.
  • Технологии и безопасность - использование надежной технологической платформы с мощными функциями безопасности, масштабируемостью и возможностями отчетности для поддержки операций фонда.
  • Экспертиза команды - привлечение квалифицированных членов команды с опытом в администрировании фондов прямых инвестиций (Private Equity).
  • Соответствие и управление рисками - внедрение процедур для обеспечения регуляторного соответствия, включая протоколы противодействия отмыванию денег и проверки клиентов, а также управление рисками финансовых преступлений.
  • Структура оплаты и временные рамки - разработка детальной структуры и условий оплаты услуг администратора, а также графика выполнения работ с четкими ключевыми этапами.

 

Соглашение о недрах с США

Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. После этого 8 мая Верховная Рада ратифицировала межправительственное соглашение.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 12 мая, завершив процесс ратификации.

Остальные соглашения будут иметь коммерческий характер и будут подписываться уже не правительством.

Также в мае Украина и США запустили совместный фонд для восстановления нашего государства.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала РБК-Украина, как будет работать фонд инвестиций и другие вопросы по данному соглашению.

Подробнее о соглашении Украины и США и почему оно важно - читайте в материале РБК-Украина.

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