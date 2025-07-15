Україна та США шукають адміністратора для Інвестиційного фонду відбудови

Угода про надра зі США

Нагадаємо, 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Після цього 8 травня Верховна Рада ратифікувала міжурядову угоду.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 12 травня, завершивши процес ратифікації.

Решта угод матимуть комерційний характер і будуть підписуватися вже не урядом.

Також у травні Україна та США запустили спільний фонд для відбудови нашої держави.

Раніше міністр економіки України Юлія Свириденко розповіла РБК-Україна, як працюватиме фонд інвестицій та інші питання щодо даної угоди.

Детальніше про угоду України та США і чому вона важлива - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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