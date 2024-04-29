Украина и США провели новый раунд переговоров по гарантиям безопасности: есть прогресс

Как рассказал Ермак, недавнее одобрение пакета помощи Украине на 61 млрд долларов в США значительно ускорило процесс переговоров. Руководитель ОП отметил, что соглашение могут подписать в ближайшее время.

"Стороны предметно обсудили текст проекта соглашения, отметили существенный прогресс в согласовании основных положений документа и скорректировали алгоритм дальнейших действий", - уточнили в ОП.

Также руководитель ОП добавил, что соглашение заложит основания для долгосрочного сотрудничества Украины и США в сфере обороны.