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Украина и США провели новый раунд переговоров по гарантиям безопасности: есть прогресс

Фото: Украина провела переговоры о гарантиях безопасности с США (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел третий раунд переговоров с США по соглашению о гарантиях безопасности для Украины. Стороны, в частности, отметили значительный прогресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Как рассказал Ермак, недавнее одобрение пакета помощи Украине на 61 млрд долларов в США значительно ускорило процесс переговоров. Руководитель ОП отметил, что соглашение могут подписать в ближайшее время. 

"Стороны предметно обсудили текст проекта соглашения, отметили существенный прогресс в согласовании основных положений документа и скорректировали алгоритм дальнейших действий", - уточнили в ОП. 

Также руководитель ОП добавил, что соглашение заложит основания для долгосрочного сотрудничества Украины и США в сфере обороны. 

Переговоры с США

Напомним, переговоры по соглашению о гарантиях безопасности для Украины с США начались еще в августе прошлого года. С тех пор прошло только два раунда переговоров.

В январе руководитель ОП Андрей Ермак отмечал, что документ будет "большим и особенным".

При этом президент Украины Владимир Зеленский допускал, что соглашение подпишут после того, как Конгресс США поддержит законопроект с новым финансированием для помощи Украине.

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