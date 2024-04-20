Гарантии безопасности. Зеленский рассказал, когда ждать соглашение с США

Украина близится к соглашению о гарантиях безопасности с США. Документ может быть подписан после того, как завершится история с рассмотрением помощи Украине в Конгрессе США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"У нас уже 9 договоров. Мы приближаемся к важному договору с США. После того, как мы пройдем Конгресс, мы придем к этому мощному соглашению с США", - сказал президент в разговоре с представителями бразильских СМИ. Как добавил Зеленский, это касается не только военной поддержки Украины со стороны США, но и затрагивать гуманитарные аспекты, восстановление, финансовую поддержку и энергетическую.