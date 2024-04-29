Україна та США провели новий раунд переговорів щодо гарантій безпеки: є прогрес

Переговори зі США

Нагадаємо, переговори щодо угоди про гарантії безпеки для України із США розпочалися ще у серпні минулого року. З того часу пройшло лише два раунди переговорів.

У січні керівник ОП Андрій Єрмак зазначав, що документ буде "великим та особливим".

При цьому президент України Володимир Зеленський допускав, що угоду підпишуть після того, як Конгрес США підтримає законопроект із новим фінансуванням для допомоги Україні.

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