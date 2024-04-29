Украина и США провели новый раунд переговоров по гарантиям безопасности: есть прогресс

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел третий раунд переговоров с США по соглашению о гарантиях безопасности для Украины. Стороны, в частности, отметили значительный прогресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Как рассказал Ермак, недавнее одобрение пакета помощи Украине на 61 млрд долларов в США значительно ускорило процесс переговоров. Руководитель ОП отметил, что соглашение могут подписать в ближайшее время.

"Стороны предметно обсудили текст проекта соглашения, отметили существенный прогресс в согласовании основных положений документа и скорректировали алгоритм дальнейших действий", - уточнили в ОП.

Также руководитель ОП добавил, что соглашение заложит основания для долгосрочного сотрудничества Украины и США в сфере обороны.