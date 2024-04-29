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Україна та США провели новий раунд переговорів щодо гарантій безпеки: є прогрес

Київ, Понеділок 29 квітня 2024 22:55
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Україна та США провели новий раунд переговорів щодо гарантій безпеки: є прогрес Фото: Україна провела переговори про гарантії безпеки із США (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів третій раунд переговорів із США щодо угоди про гарантії безпеки для України. Сторони, зокрема, відзначили значний прогрес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Як розповів Єрмак, недавнє схвалення пакету допомоги Україні на 61 млрд доларів у США значно прискорило процес переговорів. Керівник ОП зазначив, що угоду можуть підписати найближчим часом.

"Сторони предметно обговорили текст проекту угоди, відзначили суттєвий прогрес у відповідності до основних положень документа і скоригували алгоритм подальших дій", - уточнили в ОП.

Також керівник ОП додав, що угода закладе підстави для довгострокової співпраці України та США у сфері оборони.

Переговори зі США

Нагадаємо, переговори щодо угоди про гарантії безпеки для України із США розпочалися ще у серпні минулого року. З того часу пройшло лише два раунди переговорів.

У січні керівник ОП Андрій Єрмак зазначав, що документ буде "великим та особливим".

При цьому президент України Володимир Зеленський допускав, що угоду підпишуть після того, як Конгрес США підтримає законопроект із новим фінансуванням для допомоги Україні.

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