ua en ru
Чт, 07 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина и Швеция могут подписать соглашение по Gripen уже в этом году

18:48 07.05.2026 Чт
2 мин
Есть ли у Украины план финансирования закупки истребителей?
aimg Валерий Ульяненко
Украина и Швеция могут подписать соглашение по Gripen уже в этом году Иллюстративное фото: истребитель Gripen (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Соглашение по закупке Украиной истребителей JAS 39 Gripen E производства компании Saab может быть подписано уже в ближайшие месяцы.

Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Украина получила мобильные симуляторы F-16 для подготовки пилотов, - Федоров

Министр обороны Швеции Пал Йонсон отметил, что "переговоры идут хорошо", и не исключил заключения соглашения по Gripen в этом году.

Поскольку первые поставки, по оценкам, состоятся только через три года после заключения соглашения, эти самолеты считаются приоритетом для послевоенного парка истребителей Украины. В то же время возникают вопросы по их финансированию.

Финансирование сделки

"У нас есть план, как это финансировать. Думаю, через несколько месяцев это станет хорошей новостью для вашей страны, для нашей страны и плохой новостью для россиян", - заявил Федоров.

Йонсон сообщил Reuters, что часть из 80 миллиардов шведских крон (8,7 млрд долларов), которые были выделены на помощь Украине в этом и следующем году, может быть использована для финансирования сделки.

"Мы также ведем переговоры с другими странами относительно того, каким вкладом они могли бы помочь. Это может быть, например, подготовка персонала или системы вооружения", - отметил он.

Что известно об истребителе Gripen

Gripen E (Saab JAS 39E) - современный многоцелевой истребитель, предназначенный для выполнения задач в воздухе, на земле и на море. Он способен как перехватывать цели, так и наносить высокоточные удары.

Системы радиоэлектронной борьбы и современный радар AESA Raven ES-05 позволяют Gripen E эффективно противодействовать вражеским истребителям и средствам ПВО.

Шведский самолет также способен наносить удары западными ракетами класса "воздух-воздух" Meteor с дальностью более 100 км. Это дает ему преимущество над большинством российских самолетов.

Напомним, во время прошлогоднего визита президента Украины в Швецию шведский премьер Ульф Кристерссон заявил, что стороны подписали декларацию о намерениях продать Киеву 100-150 современных Gripen серии E.

Позже, в ноябре, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о намерениях по усилению украинской авиации и ПВО. Документ предусматривает возможные контракты на примерно 100 французских Rafale для Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Швеция Михаил Федоров
Новости
Украина хочет получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки к возвращению
Украина хочет получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки к возвращению
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта