Украина и Швеция могут подписать соглашение по Gripen уже в этом году
Соглашение по закупке Украиной истребителей JAS 39 Gripen E производства компании Saab может быть подписано уже в ближайшие месяцы.
Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министр обороны Швеции Пал Йонсон отметил, что "переговоры идут хорошо", и не исключил заключения соглашения по Gripen в этом году.
Поскольку первые поставки, по оценкам, состоятся только через три года после заключения соглашения, эти самолеты считаются приоритетом для послевоенного парка истребителей Украины. В то же время возникают вопросы по их финансированию.
Финансирование сделки
"У нас есть план, как это финансировать. Думаю, через несколько месяцев это станет хорошей новостью для вашей страны, для нашей страны и плохой новостью для россиян", - заявил Федоров.
Йонсон сообщил Reuters, что часть из 80 миллиардов шведских крон (8,7 млрд долларов), которые были выделены на помощь Украине в этом и следующем году, может быть использована для финансирования сделки.
"Мы также ведем переговоры с другими странами относительно того, каким вкладом они могли бы помочь. Это может быть, например, подготовка персонала или системы вооружения", - отметил он.
Что известно об истребителе Gripen
Gripen E (Saab JAS 39E) - современный многоцелевой истребитель, предназначенный для выполнения задач в воздухе, на земле и на море. Он способен как перехватывать цели, так и наносить высокоточные удары.
Системы радиоэлектронной борьбы и современный радар AESA Raven ES-05 позволяют Gripen E эффективно противодействовать вражеским истребителям и средствам ПВО.
Шведский самолет также способен наносить удары западными ракетами класса "воздух-воздух" Meteor с дальностью более 100 км. Это дает ему преимущество над большинством российских самолетов.
Напомним, во время прошлогоднего визита президента Украины в Швецию шведский премьер Ульф Кристерссон заявил, что стороны подписали декларацию о намерениях продать Киеву 100-150 современных Gripen серии E.
Позже, в ноябре, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о намерениях по усилению украинской авиации и ПВО. Документ предусматривает возможные контракты на примерно 100 французских Rafale для Украины.