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Украина и РФ согласовали ежемесячную помощь на Херсонщине после миссии в Олешках, - Fox News

15:01 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: жители Херсона будут регулярно получать гуманитарку (Getty Images)

Жители населенных пунктов в Херсонской области будут получать гуманитарную помощь, по меньшей мере, один раз в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Издание пишет, что, согласно условиям, подписанным обеими сторонами, ожидается, что Россия и Украина организуют регулярные поставки гуманитарной помощи и мероприятия по репатриации в населенных пунктах Херсонщины.

Это произойдет после миссии в Олешках и при содействии и координации со стороны президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что соглашение предусматривает осуществление этих мер при необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Фото: соглашение между Украиной и РФ по Олешкам (Fox News)

Напомним, 27 октября в районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области ввели режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии.

Она подразумевает доставку помощи гражданским и подготовку к эвакуации жителей. Режим тишины должен продлиться до 22:59 1 ноября.

Впоследствии режим тишины был расширен за пределы города для обеспечения безопасности гуманитарных конвоев.

По данным Financial Times, жителей Олешек сначала вывезут в Россию или временно оккупированный Крым. После этого люди смогут вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Кроме того, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что первые 30 часов режима тишины в Олешках прошли без единого инцидента.

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