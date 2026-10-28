Украина и РФ согласовали ежемесячную помощь на Херсонщине после миссии в Олешках, - Fox News

Жители населенных пунктов в Херсонской области будут получать гуманитарную помощь, по меньшей мере, один раз в месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Издание пишет, что, согласно условиям, подписанным обеими сторонами, ожидается, что Россия и Украина организуют регулярные поставки гуманитарной помощи и мероприятия по репатриации в населенных пунктах Херсонщины.
Это произойдет после миссии в Олешках и при содействии и координации со стороны президента США Дональда Трампа.
Отмечается, что соглашение предусматривает осуществление этих мер при необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Напомним, 27 октября в районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области ввели режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии.
Она подразумевает доставку помощи гражданским и подготовку к эвакуации жителей. Режим тишины должен продлиться до 22:59 1 ноября.
Впоследствии режим тишины был расширен за пределы города для обеспечения безопасности гуманитарных конвоев.
По данным Financial Times, жителей Олешек сначала вывезут в Россию или временно оккупированный Крым. После этого люди смогут вернуться на подконтрольную Украине территорию.
Кроме того, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что первые 30 часов режима тишины в Олешках прошли без единого инцидента.