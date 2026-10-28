30 часов без инцидента: омбудсман рассказал, как проходит режим тишины в Олешках

Первые 30 часов режима тишины в Олешках прошли без инцидента. Украинская сторона продолжает координировать выполнение достигнутых договоренностей с целью помочь гражданским жителям города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"30 часов режима тишины в Олешках без инцидента", - сообщил Лубинец.

По его словам, одним из факторов, способствующих выполнению договоренностей, является постоянная коммуникация с уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой. Стороны остаются связи и координируют дальнейшие действия.

Отдельно украинский омбудсман поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за внимание к гуманитарной миссии и помощи гражданскому населению Олешек.

Лубинец подчеркнул, что ее личная вовлеченность и координация усилий сторон имеют важное значение для этого процесса. Он также отметил работу команды Мелании Трамп, которая поддерживает постоянную связь и помогает координировать усилия.

"Наша общая цель - обеспечить помощь гражданскому населению Олешек и создать условия для безопасного выезда нуждающихся", - добавил омбудсман.

Лубинец подчеркнул, что работа над этим продолжается. Он подчеркнул: самыми важными остаются жизнь и безопасность людей.