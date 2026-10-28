30 часов без инцидента: омбудсман рассказал, как проходит режим тишины в Олешках
Первые 30 часов режима тишины в Олешках прошли без инцидента. Украинская сторона продолжает координировать выполнение достигнутых договоренностей с целью помочь гражданским жителям города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
"30 часов режима тишины в Олешках без инцидента", - сообщил Лубинец.
По его словам, одним из факторов, способствующих выполнению договоренностей, является постоянная коммуникация с уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой. Стороны остаются связи и координируют дальнейшие действия.
Отдельно украинский омбудсман поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за внимание к гуманитарной миссии и помощи гражданскому населению Олешек.
Лубинец подчеркнул, что ее личная вовлеченность и координация усилий сторон имеют важное значение для этого процесса. Он также отметил работу команды Мелании Трамп, которая поддерживает постоянную связь и помогает координировать усилия.
"Наша общая цель - обеспечить помощь гражданскому населению Олешек и создать условия для безопасного выезда нуждающихся", - добавил омбудсман.
Лубинец подчеркнул, что работа над этим продолжается. Он подчеркнул: самыми важными остаются жизнь и безопасность людей.
Напомним, 27 октября в районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области ввели режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии.
Она подразумевает доставку помощи гражданским и подготовку к эвакуации обитателей. Режим тишины должен продлиться до 22:59 1 ноября.
Впоследствии режим тишины был расширен за пределы города для обеспечения безопасности гуманитарных конвоев.
По данным Financial Times, жителей Олешек сначала вывезут в Россию или временно оккупированный Крым. После этого люди смогут вернуться на территорию, подконтрольную Украине.