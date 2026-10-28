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Україна та РФ узгодили щомісячну допомогу на Херсонщині після місії в Олешках, - Fox News

15:01 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: мешканці Херсонщини будуть регулярно отримувати гуманітарку (Getty Images)

Мешканці населених пунктів у Херсонській області отримуватимуть гуманітарну допомогу щонайменше один раз на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Видання пише, що, згідно з умовами, підписаними обома сторонами, очікується, що Росія та Україна організують регулярне постачання гуманітарної допомоги та заходи з репатріації в населених пунктах Херсонщини.

Це станеться після проведення місії в Олешках і за сприяння та координації з боку президента США Дональда Трампа.

Зазначається, що угода передбачає здійснення цих заходів за потреби, але не рідше одного разу на місяць.

Фото: угода між Україною та РФ щодо Олешок (Fox News)

Нагадаємо, 27 жовтня в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії.

Вона передбачає доставку допомоги цивільним і підготовку до евакуації жителів. Режим тиші має тривати до 22:59 1 листопада.

Згодом режим тиші розширили за межі міста для забезпечення безпеки гуманітарних конвоїв.

За даними Financial Times, мешканців Олешок спершу вивезуть до Росії чи тимчасово окупованого Криму. Після цього люди зможуть повернутися на підконтрольну Україні територію.

Крім того, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що перші 30 годин режиму тиші в Олешках минули без жодного інциденту.

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Херсонська областьГуманітарна допомогаОлешкиВійна в Україні