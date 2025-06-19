В Украине почти не осталось пленных россиян после обмена? ГУР опровергло вбросы РФ

Россияне утверждают, что якобы в Украине почти не осталось пленных оккупантов. Однако эта информация не соответствует действительности.

Он отметил, что заявления России - это ложь, которая разгоняется, чтобы посеять панику и уныние внутри украинского общества, а также нарастить "патриотические" настроения внутри России.

По словам Юсова, в российском плену нет "десятков тысяч" украинских воинов, однако в Украине есть тысячи российских пленных. Представитель ГУР не раскрыл конкретные цифры по пленным захватчикам.

"И работа по пополнению обменного фонда будет продолжена, несмотря на различные манипуляции", - добавил Юсов.