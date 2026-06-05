Украина и РФ провели второй этап обмена "1000 на 1000"

В пятницу, 5 июня, Украина и Россия провели второй этап масштабного обмена военнопленными в формате "1000 на 1000". Домой удалось вернуть 185 военных и одного гражданского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.
"Еще 185 украинских защитников сегодня возвращаются домой из российской неволи. И также с защитниками возвращается один гражданский", - сообщил президент.
По его словам, среди освобожденных: воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Рядовые, сержанты и офицеры.
Они защищали наше государство в Мариуполе и "Азовстале", а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях.
Среди них возвращающиеся после лет российского плена, в котором находились еще с 2022 года.
Домой возвращаются военнослужащие Вооруженных Сил Украины (в том числе представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ДШВ, аэромобильных, мотопехотных и механизированных бригад, ТРО, ССО, ВСП), а также бойцы Национальной гвардии Украины (включая защитников "Азова"). Среди военных - два офицера, а также рядовые и сержанты.
Этот обмен отличался несколькими уникальными историями:
Самому младшему из освобожденных защитников исполнилось 26 лет (по данным омбудсмена - 27), а самому старшему - 62 года. Кроме того, для 15 военных этот июнь станет особенным, ведь они впервые за долгое время встретят свой день рождения в кругу родных.
Впереди всех эвакуированных украинцев ждет обязательное медицинское освидетельствование и неотложное лечение.
Существенную роль в организации этого обмена и возвращении украинцев на родину сыграли партнеры из Соединенных Штатов Америки и Объединенных Арабских Эмиратов.
Напомним, 15 мая 2026 года состоялся первый этап обмена "1000 на 1000" по договоренностям, достигнутым при посредничестве США. Тогда было возвращено из российского плена 205 украинских защитников.
Домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ДШВ, ТрО, Воздушных Сил, а также бойцы Нацгвардии и Государственной пограничной службы.
Большинство освобожденных пробыли в плену около 4 лет и были захвачены во время обороны Мариуполя. Именно продолжительность пребывания в плену стала одним из ключевых критериев формирования списков обмена.
Среди освобожденных было более 50 офицеров. Также вернулся нацгвардеец, который попал в плен на ЧАЭС.
Всего домой вернулись украинцы, которые воевали на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском и Киевском направлениях.
Напомним, что в целом, по подсчетам Офиса омбудсмена, Украина вернула из плена РФ более 9 тысяч своих граждан. Среди них - сотни гражданских, которых Россия удерживала незаконно.
Добавим, в ГУР сообщали, что Киев ведет работу и по освобождению тех, кто оказался в российском плену еще с 2014 года. В частности в Крыму и на Донбассе.