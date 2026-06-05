Украина и РФ провели второй этап обмена "1000 на 1000"

Результаты 75-го обмена пленными

"Еще 185 украинских защитников сегодня возвращаются домой из российской неволи. И также с защитниками возвращается один гражданский", - сообщил президент.

По его словам, среди освобожденных: воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Рядовые, сержанты и офицеры.

Они защищали наше государство в Мариуполе и "Азовстале", а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях.

Среди них возвращающиеся после лет российского плена, в котором находились еще с 2022 года.

Кто среди освобожденных

Домой возвращаются военнослужащие Вооруженных Сил Украины (в том числе представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ДШВ, аэромобильных, мотопехотных и механизированных бригад, ТРО, ССО, ВСП), а также бойцы Национальной гвардии Украины (включая защитников "Азова"). Среди военных - два офицера, а также рядовые и сержанты.

Этот обмен отличался несколькими уникальными историями:

Участник воздушного моста: Среди спасенных есть защитник, участвовавший в уникальной вертолетной операции - воздушном мосту к заблокированной "Азовстали".

Возвращение отца и сына: домой возвращаются отец и сын. Они обороняли Украину в одной бригаде, а в плен попали с разницей в один день в 2022 году.

Самому младшему из освобожденных защитников исполнилось 26 лет (по данным омбудсмена - 27), а самому старшему - 62 года. Кроме того, для 15 военных этот июнь станет особенным, ведь они впервые за долгое время встретят свой день рождения в кругу родных.

Впереди всех эвакуированных украинцев ждет обязательное медицинское освидетельствование и неотложное лечение.

Существенную роль в организации этого обмена и возвращении украинцев на родину сыграли партнеры из Соединенных Штатов Америки и Объединенных Арабских Эмиратов.

Обмен пленными между Украиной и РФ

Напомним, 15 мая 2026 года состоялся первый этап обмена "1000 на 1000" по договоренностям, достигнутым при посредничестве США. Тогда было возвращено из российского плена 205 украинских защитников.

Домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ДШВ, ТрО, Воздушных Сил, а также бойцы Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

Большинство освобожденных пробыли в плену около 4 лет и были захвачены во время обороны Мариуполя. Именно продолжительность пребывания в плену стала одним из ключевых критериев формирования списков обмена.

Среди освобожденных было более 50 офицеров. Также вернулся нацгвардеец, который попал в плен на ЧАЭС.

Всего домой вернулись украинцы, которые воевали на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском и Киевском направлениях.