Україна та РФ провели другий етап обміну "1000 на 1000"

Результати 75-го обміну полоненими

"Ще 185 українських захисників сьогодні повертаються додому з російської неволі. І також із захисниками повертається один цивільний", - повідомив президент.

За його словами, серед звільнених: воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти й офіцери.

Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на "Азовсталі", а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках.

Серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року.

Хто серед звільнених

Додому повертаються військовослужбовці Збройних Сил України (зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ДШВ, аеромобільних, мотопіхотних і механізованих бригад, ТрО, ССО, ВСП), а також бійці Національної гвардії України (включаючи захисників "Азову") та Державної прикордонної служби. Серед звільнених військових - два офіцери, а також рядові та сержанти.

Цей обмін відзначився кількома унікальними та щемливими історіями:

Учасник повітряного мосту: Серед врятованих є захисник, який брав участь в унікальній вертолітній операції - повітряному мосту до заблокованої "Азовсталі".

Повернення батька та сина: Разом додому повертаються батько та син. Вони обороняли Україну в одній бригаді, а в полон потрапили з різницею в один день у 2022 році.

Наймолодшому зі звільнених захисників виповнилося 26 років (за даними омбудсмена - 27), а найстаршому - 62 роки. Крім того, для 15 звільнених військових цей червень стане особливим, адже вони вперше за довгий час зустрінуть свій день народження в колі рідних.

Попереду на всіх евакуйованих українців чекає обов'язковий медичний огляд та невідкладне лікування.

Суттєву роль в організації цього обміну та поверненні українців на Батьківщину відіграли партнери зі Сполучених Штатів Америки та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Обмін полоненими між Україною та РФ

Нагадаємо, 15 травня 2026 року відбувся перший етап обміну "1000 на 1000" за домовленостями, досягнутими за посередництва США. Тоді було повернуто із російського полону 205 українських оборонців.

Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, Повітряних Сил, а також бійці Нацгвардії та Державної прикордонної служби.

Більшість звільнених пробули в полоні близько 4 років і були захоплені під час оборони Маріуполя. Саме тривалість перебування в полоні стала одним із ключових критеріїв формування списків обміну.

Серед звільнених було понад 50 офіцерів. Також повернувся нацгвардієць, який потрапив у полон на ЧАЕС.

Загалом додому повернулися українці, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках.