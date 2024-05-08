Украина и Португалия провели очередной раунд переговоров по гарантиям безопасности

Гарантии безопасности

В прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали общую декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

Соответствующие соглашения с Украиной уже подписали Великобритания, Канада, Германия, Франция, Дания, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия.

Также Украина работает с США по заключению соглашения о гарантиях безопасности на 10 лет. Стороны хотят финализировать заключение соглашения уже в этом месяце.

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