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Україна та Португалія провели черговий раунд переговорів щодо гарантій безпеки

Фото: Україна та Португалія провели черговий раунд переговорів щодо гарантій безпеки (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Україна провела черговий раунд переговорів із Португалією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Як зазначається, сьогоднішній раунд переговорів провів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Вдалося досягти значного прогресу за результатами чергового раунду. Сподіваємося на підписання угоди нашими лідерами у найближчому майбутньому", - наголосив Жовква.

Сторони продовжили роботу над проєктом документа та узгодили графік майбутніх заходів на найвищому рівні з метою підписання угоди.

Гарантії безпеки

Минулого року на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 підписали спільну декларацію про гарантії безпеки для України.

Відповідні угоди з Україною вже підписали Британія, Канада, Німеччина, Франція, Данія, Італія, Фінляндія, Нідерланди та Латвія.

Також Україна працює з США над укладенням угоди про гарантії безпеки на 10 років. Сторони хочуть фіналізувати укладання угоди вже цього місяця.

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Офіс президентаПортугалияГарантії безпеки