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Украина и Португалия провели очередной раунд переговоров по гарантиям безопасности

Среда 08 мая 2024 23:05
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Украина и Португалия провели очередной раунд переговоров по гарантиям безопасности Фото: Украина и Португалия провели очередной раунд переговоров по гарантиям безопасности (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украина провела очередной раунд переговоров с Португалией по заключению двустороннего соглашения о безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Как отмечается, сегодняшний раунд переговоров провел заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Удалось добиться значительного прогресса по результатам очередного раунда. Надеемся на подписание соглашения нашими лидерами в ближайшем будущем", - подчеркнул Жовква.

Стороны продолжили работу над проектом документа и согласовали график предстоящих мероприятий на самом высоком уровне с целью подписания соглашения.

Гарантии безопасности

В прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали общую декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

Соответствующие соглашения с Украиной уже подписали Великобритания, Канада, Германия, Франция, Дания, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия.

Также Украина работает с США по заключению соглашения о гарантиях безопасности на 10 лет. Стороны хотят финализировать заключение соглашения уже в этом месяце.

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Офис президента Португалия Гарантии безопасности
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