ua en ru
Ср, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна та Португалія провели черговий раунд переговорів щодо гарантій безпеки

Середа 08 травня 2024 23:05
UA EN RU
Україна та Португалія провели черговий раунд переговорів щодо гарантій безпеки Фото: Україна та Португалія провели черговий раунд переговорів щодо гарантій безпеки (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Україна провела черговий раунд переговорів із Португалією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Як зазначається, сьогоднішній раунд переговорів провів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Вдалося досягти значного прогресу за результатами чергового раунду. Сподіваємося на підписання угоди нашими лідерами у найближчому майбутньому", - наголосив Жовква.

Сторони продовжили роботу над проєктом документа та узгодили графік майбутніх заходів на найвищому рівні з метою підписання угоди.

Гарантії безпеки

Минулого року на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 підписали спільну декларацію про гарантії безпеки для України.

Відповідні угоди з Україною вже підписали Британія, Канада, Німеччина, Франція, Данія, Італія, Фінляндія, Нідерланди та Латвія.

Також Україна працює з США над укладенням угоди про гарантії безпеки на 10 років. Сторони хочуть фіналізувати укладання угоди вже цього місяця.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Португалия Гарантії безпеки
NEWS
В очікуванні суду. За що сидить Коломойський і скільки років йому загрожує
В очікуванні суду. За що сидить Коломойський і скільки років йому загрожує
DAILY
Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду