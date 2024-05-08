Україна та Португалія провели черговий раунд переговорів щодо гарантій безпеки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Сторони продовжили роботу над проєктом документа та узгодили графік майбутніх заходів на найвищому рівні з метою підписання угоди.

"Вдалося досягти значного прогресу за результатами чергового раунду. Сподіваємося на підписання угоди нашими лідерами у найближчому майбутньому", - наголосив Жовква.

Гарантії безпеки

Минулого року на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 підписали спільну декларацію про гарантії безпеки для України.

Відповідні угоди з Україною вже підписали Британія, Канада, Німеччина, Франція, Данія, Італія, Фінляндія, Нідерланди та Латвія.

Також Україна працює з США над укладенням угоди про гарантії безпеки на 10 років. Сторони хочуть фіналізувати укладання угоди вже цього місяця.

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