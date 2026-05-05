ua en ru
Вт, 05 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Украина теряет газ из-за ударов РФ, нужно импортировать, - глава "Нафтогаза"

19:15 05.05.2026 Вт
2 мин
Оккупанты пять дней подряд бьют по газовым объектам
aimg Мария Науменко
Украина теряет газ из-за ударов РФ, нужно импортировать, - глава "Нафтогаза" Фото: председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий (facebook.com/sergii.koretskyi)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Атака России во вторник, 5 мая, нанесла серьезные повреждения объектам газодобычи "Нафтогаза". Из-за этого Украина вынуждена компенсировать потери импортом газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого в эфире телемарафона.

Читайте также: В Воздушных силах рассказали об особенностях массированной атаки РФ

По его словам, удары, в частности баллистическими ракетами, привели к потерям газа и повреждению инфраструктуры.

"Безусловно, есть потери газа. Безусловно, мы будем наверстывать и восстанавливать. И все восстановим, все сделаем. Временные потери собственной добычи будем компенсировать, как и в прошлом году, импортными объемами", - отметил Корецкий.

Он уточнил, что с начала 2026 года Россия осуществила 107 массированных атак по объектам группы "Нафтогаз", преимущественно по газодобывающей инфраструктуре. Последние удары продолжаются уже пять дней подряд.

В ближайшее время компания планирует возобновить поставки для потребителей, которые остались без газа из-за обстрелов.

Напоминаем, в ночь на 5 мая Россия нанесла удар по газодобывающему объекту на Полтавщине, вызвав масштабный пожар. Когда на место прибыли спасатели ГСЧС, оккупанты осуществили повторный ракетный удар непосредственно по ним.

В результате атаки погибли двое спасателей и трое работников "Нафтогаза", еще десятки людей получили ранения. В МВД подчеркнули, что такие удары по экстренным службам являются сознательной тактикой РФ и расцениваются как военное преступление.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Импорт газа Газ Нафтогаз Украины Российская Федерация Украина
Новости
Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
Аналитика
Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной