Украина теряет газ из-за ударов РФ, нужно импортировать, - глава "Нафтогаза"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого в эфире телемарафона.

По его словам, удары, в частности баллистическими ракетами, привели к потерям газа и повреждению инфраструктуры.

"Безусловно, есть потери газа. Безусловно, мы будем наверстывать и восстанавливать. И все восстановим, все сделаем. Временные потери собственной добычи будем компенсировать, как и в прошлом году, импортными объемами", - отметил Корецкий.

Он уточнил, что с начала 2026 года Россия осуществила 107 массированных атак по объектам группы "Нафтогаз", преимущественно по газодобывающей инфраструктуре. Последние удары продолжаются уже пять дней подряд.

В ближайшее время компания планирует возобновить поставки для потребителей, которые остались без газа из-за обстрелов.