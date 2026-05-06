ua en ru
Ср, 06 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Украина и Польша готовят масштабный проект по увеличению импорта газа

14:45 06.05.2026 Ср
2 мин
Проект предусматривает аукционное распределение двух уровней повышенной мощности
aimg Валерий Ульяненко
Украина и Польша готовят масштабный проект по увеличению импорта газа Фото: Украина увеличит мощности импорта газа из Польши (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Украина готовится к новому этапу увеличения импорта природного газа из Польши. Соответствующий совместный проект уже согласовали регуляторы обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минэнерго.

Читайте также: Украина теряет газ из-за ударов РФ, нужно импортировать, - глава "Нафтогаза"

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) получил согласование от НКРЭКУ на расширение мощности на межгосударственном соединении с Польшей. Синхронное разрешение на реализацию этого решения также предоставил польский регулятор (URE).

Совместный аукцион увеличенной мощности состоится 6 июля 2026 года на платформе GSA (Gas System Auctions Platform). Он предусматривает распределение двух уровней:

  • 6,98 млн куб. м в сутки (в газовые годы с 2030/2031 до 2044/2045);
  • 10,20 млн куб. м в сутки (в газовые годы с 2032/2033 до 2046/2047).

Дальнейшие шаги будут зависеть от результатов аукциона и прохождения экономического теста. В случае подтверждения рыночного спроса украинский ОГТСУ и польский оператор GAZ-SYSTEM перейдут к практической фазе - развитию соответствующей инфраструктуры.

Отмечается, что увеличение мощностей на этом направлении расширит доступ к европейскому рынку газа. Это также позволит уменьшить зависимость от рисковых маршрутов поставок и повысит надежность энергосистемы в условиях войны.

Напомним, в ночь на вторник, 5 мая, российские оккупанты нанесли удар по газодобывающему объекту на Полтавщине, в результате чего возник масштабный пожар. РФ осуществила повторный ракетный удар после того, как на место происшествия прибыли спасатели ГСЧС.

В результате вражеского обстрела погибли двое спасателей и трое работников "Нафтогаза", десятки людей получили ранения. В МВД заявили, что такие удары по экстренным службам являются сознательной тактикой россиян и расцениваются как военное преступление.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Польша Газ
Новости
Карпаты горят: в небе - самолет, к тушению присоединились местные (фото)
Карпаты горят: в небе - самолет, к тушению присоединились местные (фото)
Аналитика
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет
Юлия Акимова, Вероника Марченко 15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет