Україна та Польща готують масштабний проєкт зі збільшення імпорту газу

Україна готується до нового етапу збільшення імпорту природного газу з Польщі. Відповідний спільний проєкт уже погодили регулятори обох країн.

Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) отримав погодження від НКРЕКП на розширення потужності на міждержавному з’єднанні з Польщею. Синхронний дозвіл на реалізацію цього рішення також надав польський регулятор (URE).

Спільний аукціон збільшеної потужності відбудеться 6 липня 2026 року на платформі GSA (Gas System Auctions Platform). Він передбачає розподіл двох рівнів:

6,98 млн куб. м на добу (у газові роки з 2030/2031 до 2044/2045);

10,20 млн куб. м на добу (у газові роки з 2032/2033 до 2046/2047).

Подальші кроки залежатимуть від результатів аукціону та проходження економічного тесту. У разі підтвердження ринкового попиту український ОГТСУ та польський оператор GAZ-SYSTEM перейдуть до практичної фази - розбудови відповідної інфраструктури.

Зазначається, що збільшення потужностей на цьому напрямку розширить доступ до європейського ринку газу. Це також дозволить зменшити залежність від ризикових маршрутів постачання та підвищить надійність енергосистеми в умовах війни.