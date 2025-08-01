ua en ru
Пт, 01 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Экономика Энергетика Финансы Tech Авто
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Конец эпохи. NVIDIA прощается с легендарными видеокартами: что известно

Пятница 01 августа 2025 14:00
UA EN RU
Конец эпохи. NVIDIA прощается с легендарными видеокартами: что известно Популярные видеокарты уходят в прошлое (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания NVIDIA официально объявила о завершении полноценной поддержки графических архитектур Maxwell, Pascal и Volta. Последний крупный драйвер Game Ready для этих видеокарт выйдет в октябре 2025 года - после этого обновления будут касаться только безопасности и выходить раз в квартал до октября 2028 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на популярный сайт о компьютерных играх PC Gamer.

"После финального релиза драйвера Game Ready в октябре 2025 года, видеокарты на архитектурах Maxwell, Pascal и Volta перейдут на режим квартальных обновлений безопасности сроком на три года - до октября 2028 года", - отмечается в заявлении компании.

Поддержка длиной в десятилетие

NVIDIA подчеркивает, что срок поддержки этих видеокарт оказался щедрым по отраслевым меркам - до 11 лет с момента выпуска. Для сравнения, старшие представители архитектуры Pascal (например, GTX 1080) были выпущены около 9 лет назад.

В рамках этого перехода NVIDIA также объявила, что продлевает поддержку драйверов Game Ready для RTX-видеокарт под Windows 10 до октября 2026 года, то есть на год дольше официального срока жизни самой операционной системы от Microsoft.

"Мы хотим обеспечить пользователям RTX-доступ к актуальным оптимизациям для новых игр и приложений даже после окончания поддержки Windows 10", - заявили в NVIDIA.

Напомним, что Microsoft завершит основную поддержку Windows 10 14 октября 2025 года, но критические обновления безопасности могут выходить и после этой даты.

Что важно знать

  • Maxwell - это архитектура, лежащая в основе видеокарт GeForce GTX 700 и 900 серий
  • Pascal - основа серии GTX 10.

Стоит отметить, что GTX 1650 и GTX 1660 относятся к более новой архитектуре Turing и под это завершение поддержки не попадают.

Volta использовалась преимущественно в серверных решениях и не касалась массового гейминга.

Что будет дальше?

Хотя игровые оптимизации ("Game Ready") больше не будут выпускаться для этих карт после октября 2025 года, владельцы GPU на Maxwell и Pascal продолжат получать критические обновления безопасности.

На фоне конкурентов, особенно AMD, которая поддерживает только архитектуры RDNA последних лет, решение NVIDIA выглядит относительно лояльным к пользователям.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Игры
Новости
В Киеве уже 31 жертва вражеского удара: из-под завалов достали еще троих
В Киеве уже 31 жертва вражеского удара: из-под завалов достали еще троих
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому