Nvidia стала первой компанией в мире с рыночной стоимостью более 5 трлн долларов

США, Среда 29 октября 2025 18:43
Nvidia стала первой компанией в мире с рыночной стоимостью более 5 трлн долларов Фото: стоимость Nvidia выросла на 1 трлн долларов всего за три месяца (nvidia.com)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 29 октября, Nvidia вошла в историю как первая компания, рыночная стоимость которой достигла 5 трлн долларов. Это произошло на фоне глобального бума искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

С 2022 года, когда компания запустила ChatGPT, ее акции подорожали в 12 раз, поскольку ажиотаж вокруг ИИ подтолкнул индекс S&P 500 к рекордным максимумам.

Новый рубеж был достигнут всего через три месяца после того, как Nvidia преодолела отметку в 4 трлн долларов.

Он превышает общую рыночную стоимость криптовалют и равен примерно половине размера европейского индекса акций Stoxx 600.

"Достижение Nvidia рыночной капитализации в 5 триллионов долларов - это больше чем веха, это заявление о том, что Nvidia превратилась из производителя чипов в создателя отрасли", - заявил Мэтт Бритцман, аналитик в Hargreaves Lansdown, которая владеет акциями компании.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время анонсированной встречи с Си Цзиньпинем готов обсудить вопросы искусственного интеллекта и микрочипов Nvidia.

Американский лидер не исключает, что в рамках торговой сделки Китай сможет получить доступ к новому процессору Nvidia Blackwell.

Пока что Nvidia не запрашивала лицензии на поставку чипов Blackwell в Китай. Ранее Вашингтон разрешил экспорт менее мощной версии - H20, однако поставки еще не начались.

Отметим, компания Apple в очередной раз заняла первое место в рейтинге Best Global Brands 2025 от Interbrand. Она 13-й год подряд остается самым дорогим мировым брендом с оценочной стоимостью 470,9 млрд долларов.

