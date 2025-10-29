Nvidia стала первой компанией в мире с рыночной стоимостью более 5 трлн долларов
Сегодня, 29 октября, Nvidia вошла в историю как первая компания, рыночная стоимость которой достигла 5 трлн долларов. Это произошло на фоне глобального бума искусственного интеллекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
С 2022 года, когда компания запустила ChatGPT, ее акции подорожали в 12 раз, поскольку ажиотаж вокруг ИИ подтолкнул индекс S&P 500 к рекордным максимумам.
Новый рубеж был достигнут всего через три месяца после того, как Nvidia преодолела отметку в 4 трлн долларов.
Он превышает общую рыночную стоимость криптовалют и равен примерно половине размера европейского индекса акций Stoxx 600.
"Достижение Nvidia рыночной капитализации в 5 триллионов долларов - это больше чем веха, это заявление о том, что Nvidia превратилась из производителя чипов в создателя отрасли", - заявил Мэтт Бритцман, аналитик в Hargreaves Lansdown, которая владеет акциями компании.
Напомним, президент США Дональд Трамп во время анонсированной встречи с Си Цзиньпинем готов обсудить вопросы искусственного интеллекта и микрочипов Nvidia.
Американский лидер не исключает, что в рамках торговой сделки Китай сможет получить доступ к новому процессору Nvidia Blackwell.
Пока что Nvidia не запрашивала лицензии на поставку чипов Blackwell в Китай. Ранее Вашингтон разрешил экспорт менее мощной версии - H20, однако поставки еще не начались.
Отметим, компания Apple в очередной раз заняла первое место в рейтинге Best Global Brands 2025 от Interbrand. Она 13-й год подряд остается самым дорогим мировым брендом с оценочной стоимостью 470,9 млрд долларов.