Украина и Норвегия финализовали текст соглашения по безопасности, - Зеленский

Сегодня Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

"Поблагодарил за конкретные действия по изоляции России. Обсудили ситуацию на поле боя и оборонное сотрудничество. Наши команды финализовали текст двустороннего соглашения по безопасности, который мы подпишем при первой возможности", - рассказал президент.

Также, по словам Зеленского, премьер-министр подтвердил участие Норвегии в саммите мира в Швейцарии.