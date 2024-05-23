Україна та Норвегія фіналізували текст безпекової угоди, - Зеленський

Сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

"Подякував за конкретні дії з ізоляції Росії. Обговорили ситуацію на полі бою та оборонну співпрацю. Наші команди фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди, який ми підпишемо за першої можливості", - розповів президент.

Також, за словами Зеленського, прем’єр-міністр підтвердив участь Норвегії у саміті миру у Швейцарії.