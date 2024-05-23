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Україна та Норвегія фіналізували текст безпекової угоди, - Зеленський

Архівне фото: прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україна та Норвегія фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди. Вона буде підписана за першої можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) президента України Володимира Зеленського.

Сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

"Подякував за конкретні дії з ізоляції Росії. Обговорили ситуацію на полі бою та оборонну співпрацю. Наші команди фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди, який ми підпишемо за першої можливості", - розповів президент.

Також, за словами Зеленського, прем’єр-міністр підтвердив участь Норвегії у саміті миру у Швейцарії.

Гарантії безпеки

Нагадаємо, минулого року на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 підписали спільну декларацію про гарантії безпеки для України.

Відповідні угоди з Україною вже підписали Британія, Канада, Німеччина, Франція, Данія, Італія, Фінляндія, Нідерланди та Латвія.

Також Україна працює з США над укладенням угоди про гарантії безпеки на 10 років. Фіналізувати укладання угоди хочуть вже цього місяця.

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Володимир ЗеленськийНорвегіяГарантії безпеки