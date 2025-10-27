RU

Украина и Хорватия договорились о совместном производстве вооружения, - Шмыгаль

Фото: министры обороны Украины и Хорватии Денис Шмыгаль и Иван Анушич (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Валерий Ульяненко

Украина и Хорватия договорились о расширении совместного производства вооружения. Страны подписали Письмо о намерениях по углублению оборонно-промышленного сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Дениса Шмыгаля.

"Поблагодарил Хорватию за предоставленные 13 пакетов военной помощи на сумму более 200 млн. євро. Вскоре ожидаем 14-й пакет помощи и 15-й до конца этого года", - сказал Шмыгаль во время встречи с вице-премьер-министром - министром обороны Хорватии Иваном Анушичем.

По его словам, уже в начале 2026 года Украина и Хорватия проведут совместный индустриальный форум производителей оборонной продукции.

Кроме того, министры обороны двух стран обсудили совместное участие в механизме SAFE и возможность присоединения Хорватии к инициативе PURL.

"Обсудили потенциал для участия в инициативе совместного производства FPV-дронов. Видим интерес Хорватии к этой возможности", - отметил министр обороны Украины.

Также Шмыгаль отметил роль Хорватии в деятельности "Коалиции по разминированию". В частности, хорватская компания DOK-ING уже передала 69 машин для разминирования, а также начала производство запчастей на территории Украины.

 

Напомним, вчера, 26 октября, хорватский министр обороны Иван Анушич прибыл с двухдневным визитом в Украину.

Он сказал, что, кроме двустороннего визита, он приехал в столицу Украины, чтобы отдать честь "храброму украинскому народу, украинским солдатам и всем жертвам российской агрессии".

Ранее Шмыгаль сообщил, что во время последнего "Рамштайн" ряд стран-партнеров объявили о новых взносах в программу PURL по закупке американского оружия для Украины.

Кроме того, министр обороны Украины рассказал, что Украина обсуждала с США все типы дальнобойных ракет. По его словам, их будут комбинировать с дипстрайками по объектам на территории России.

