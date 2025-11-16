Украина и Греция согласовали поставки газа: Зеленский объяснил детали

По словам главы государства, это будет еще одно направление поставок газа, чтобы максимально обезопасить на зиму маршруты импорта газа для Украины.

"Уже есть у нас договоренности о финансировании импорта газа, и мы закроем потребность почти 2 миллиарда евро на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов", - отметил Владимир Зеленский.

Он рассказал, что правительство Украины направило средства на финансирование импорта, также есть помощь от европейских партнеров, европейские банки - под гарантии Еврокомиссии, помогают также украинские банки и Норвегия, продолжается активная работа и с американскими партнерами, поэтому полное финансирование будет.

"Делаем широкие возможности для поставок зимой", - заверил президент.