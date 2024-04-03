Украина и Финляндия подписали двустороннее соглашение по безопасности

Отмечается, что президент Финляндии находится с визитом в Украине и встретился с Зеленским в Киеве.

"Этот визит демонстрирует сильную и неизменную поддержку Украины со стороны Финляндии", - говорится в сообщении.

Во время встречи президенты обсудили, в частности, текущую ситуацию в агрессивной войне, начатой Россией более двух лет назад, поддержку Финляндией Украины и усилия Украины, направленные на достижение справедливого и прочного мира.

В конце встречи президенты двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Финляндией и Украиной.

"Десятилетнее соглашение является демонстрацией долгосрочных обязательств Финляндии по поддержке Украины. Оно охватывает несколько секторов, включая политическую поддержку, поддержку обороны и безопасности Украины, а также поддержку реформ и восстановления Украины", - говорится в сообщении.

Обновлено (14:18)

В свою очередь Зеленский заявил, что соглашение о гарантиях безопасности - это сильный документ, удостоверяющий готовность Финляндии и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

"Финляндия будет предоставлять долгосрочную военную и финансовую помощь, а также углублять сотрудничество с Украиной в политической, финансовой, гуманитарной областях и в сфере реформ", - заявил он.

Президент также добавил, что Финляндия будет помогать Украине восстанавливать энергетический сектор, оценивать экологический ущерб, усиливать защиту границы и критической инфраструктуры, а также лечить украинских военных.