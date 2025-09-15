Украина и ЕС завершили скрининг по последнему кластеру переговоров о вступлении

Украинскую делегацию возглавлял вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - главный переговорщик Тарас Качка. В состав делегации вошел заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык.

Как сообщается, в течение трех дней скрининговых встреч Украина представила 28 тематических блоков, которые, в частности, касались состояния реформ в сельском хозяйстве, прогресса в цифровизации, государственной поддержки, рыночного регулирования и развития аграрного сектора.

Кроме того, представлен уровень согласования законодательства Украины с актами права ЕС (acquis ЕС) по следующим направлениям:

горизонтальные вопросы - финансовые и административные структуры;

сельскохозяйственные рынки;

политика в сфере качества;

органическое производство;

продвижение сельскохозяйственной продукции.

"Также состоялись дискуссии, во время которых украинские представители предоставили подробные разъяснения по проведенной работе. Европейская Комиссия положительно оценила представленные материалы", - отметили в Минэкономики.

По словам Башлыка, это свидетельствует о глубокой заинтересованности европейских партнеров и подтверждает масштаб дальнейшей работы, необходимой для интеграции в общую аграрную политику ЕС.

"Эти дискуссии показали две ключевые вещи: мы уже достигли значительного прогресса в приближении аграрной политики к стандартам ЕС, но впереди еще много работы. Процесс присоединения требует совместных усилий и тесной координации. Украина готова идти по этому пути", - отметил заместитель министра.

Кластер 5 - финальный из шести кластеров в рамках двусторонних встреч в процессе скрининга. По результатам скрининга будет разработан план дальнейшей имплементации регламентов ЕС в украинское законодательство. Скрининг является началом переговоров о вступлении Украины в ЕС.