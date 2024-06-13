Закупка самолетов, развитие ПВО и не только: что в соглашении о гарантиях между Украиной и США

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали на полях саммита G7 в итальянском Фазано соглашение о гарантиях безопасности . Документ будет действовать в течение 10 лет или пока Украина не станет членом НАТО.

РБК-Украина рассказывает, о чем идет речь в соглашении между Украиной и США.

Реагирование на будущие нападения на Украину

В случае новой вооруженной агрессии или угрозы нападения на Украину в будущем Киев и Вашингтон по инициативе одного из них должны немедленно провести встречу, по возможности в течение 24 часов, на самом высоком уровне.

На этой встрече будут определены дальнейшие шаги и обсуждаться дополнительные потребности в сфере обороны. По взаимному согласию могут приниматься решения о мерах по обороне и сдерживанию в экономической, военной или политической сферах, в частности, это могут быть санкции против агрессора или экспортный контроль.

Военное сотрудничество

США обязывают и дальше укреплять сотрудничество с Украиной в сфере обороны и безопасности как средство развития будущих ВСУ. Такое сотрудничество может охватывать:

программы подготовки и военного образования;

предоставление товаров и услуг оборонного назначения;

совместные военные маневры и учения;

постоянное совместное планирование для противостояния угрозам для сторон, включая руководящие принципы, соответствующие правилам применения оружия и командования и управления, в зависимости от обстоятельств;

продолжение совместного планирования противостояния угрозам для сторон, включая руководящие принципы, соответствующие правилам применения силы, а также командование и управление, при необходимости;

сотрудничество в целях содействия кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры;

сотрудничество в целях развития способности Украины противодействовать российской и любой другой пропаганде и дезинформации;

сотрудничество в целях содействия региональному миру и безопасности в Черном море;

сотрудничество с целью поддержки изъятия неразорвавшихся боеприпасов и разминирования;

иное сотрудничество, которое может быть взаимно согласовано сторонами.

Кроме того, между Украиной и США на регулярной основе (не реже одного раза в год) должна происходить координация по военным и оборонным вопросам, которая должна включать особое внимание к общим усилиям по сдерживанию и противостоянию угрозам агрессии против Украины.

Киев и Вашингтон также согласны содействовать надлежащему обмену разведывательной информацией и углублению сотрудничества между их разведывательными службами, объем и порядок которого будут определяться их соответствующими органами, ответственными за разведку и безопасность. США намерены помогать в развитии потенциала разведывательных органов Украины, в частности в сфере контрразведки.

Реформы по пути в ЕС и НАТО

Украина и США договорились сотрудничать для осуществления реформ демократических, экономических, оборонных и институций безопасности на пути в ЕС и НАТО.

Соответственно, среди других реформ, Украина должна приложить усилия, чтобы:

усилить реформу украинского сектора правосудия с целью содействия независимости и добродетели судебной власти;

внедрять решительные антикоррупционные меры, включая укрепление всех независимых государственных антикоррупционных институций, таких как Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины;

реформировать правоохранительные, органы безопасности, налоговые и таможенные органы с целью решения юрисдикционных вопросов, а также повысить прозрачность и подотчетность и укрепить верховенство права;

усилить корпоративное управление в соответствии с принципами ОЭСР на государственных и оборонных предприятиях, что будет способствовать повышению доверия иностранных инвесторов и привлечению инвестиций;

принять стандарты НАТО по прозрачности, подотчетности и конкуренции в управлении и надзоре за политикой и практикой безопасности и закупок;

трансформировать системы оборонного планирования и управления ресурсами с целью повышения прозрачности, улучшения эффективности и усиления оперативной совместимости с НАТО;

реорганизовать структуры командования и управления в соответствии с принципами НАТО с целью повышения оперативной совместимости и обеспечения эффективного гражданского надзора;

модернизировать системы управления человеческими ресурсами в оборонном секторе и военном образовании для согласования их с принципами и стандартами НАТО.

Кроме того, США в соглашении подтверждают, что будущее Украины - в НАТО. Стороны признают, что это соглашение служит звеном к будущему членству Украины в Альянсе.

Развитие ВСУ

США намерены поддерживать военную мощь Украины, а также развитие и трансформацию ее военных способностей путем предоставления оружия, оборудования, тренировок и другой помощи в координации с партнерами в разных областях.

Противовоздушная и противоракетная оборона

США обязуются поддерживать Украину в развитии многоуровневой, интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Киев и Вашингтон намерены предпринять дальнейшие шаги по переходу к современной архитектуре противовоздушной обороны Украины с соответствующими радарами, перехватчиками и вспомогательным оборудованием по всему спектру возможностей от тактического до стратегического уровней.

Огневая способность

США обязуются поддерживать Украину в развитии общих огневых возможностей, включая приобретение наземных систем, боеприпасов и средств наведения для ведения косвенного и дальнего огня, а также беспилотных летательных аппаратов.

Стороны соглашения намерены продолжить закупку запасов боеприпасов для использования Украиной в координации с союзниками и партнерами, развивая внутренний потенциал производства боеприпасов в Украине.

Наземный маневр

США обязуются поддерживать развитие доктрины и возможностей Украины в сфере передвижения и маневра, включая поддержку имеющихся бронетанковых, механизированных и моторизованных сил и средств, а также сотрудничать с союзниками и партнерами в целях поддержки приобретения современных платформ для обеспечения потребностей украинских маневренных сил.

Воздушные силы

США обязуются координировать с Украиной и работать, главным образом через союзнический консорциум, над модернизацией Воздушных сил Украины, в частности над закупкой эскадрилий современных истребителей, обеспечением, вооружением и соответствующей подготовкой для поддержки возможностей истребителей четвертого поколения (включая, но не ограничиваясь самолетами F-16), а также других возможностей воздушного пространства, таких как транспортные и разведывательные, наблюдательные и разведывательные платформы (в том числе беспилотные).

Морская сфера

США в координации с союзниками и партнерами обязуются поддерживать усовершенствование способности Украины защищать свои территориальные воды и содействовать региональной безопасности в Черном море посредством средств, которые могут включать:

системы береговой обороны,

разведку морских пространств,

беспилотные системы и надводные суда, в том числе патрульные и речные корабли,

военно-морские огневые средства,

средства противоминной борьбы на море

А также другие виды вооружений, которые будут способствовать укреплению морской безопасности в Черном и Азовском морях, а также помогут Украине в суверенитете над территориальными водами, суверенными правами и юрисдикцией в ее исключительной экономической зоне.

Также США обязуются помогать Украине в усилении ВСУ в сфере кибербезопасности, защиты критической инфраструктуры, командования и управления, а также обеспечения.

Сотрудничество по развитию ОПК

США обязуются сотрудничать с союзниками и партнерами для поддержки экономического восстановления Украины и укрепления ее оборонно-промышленной базы, в частности, путем совместных оборонных исследований и разработок.

Украина, со своей стороны, обязуется развивать и реформировать свою оборонную промышленность для поддержки и обеспечения потребностей своих Сил безопасности и обороны. Также Украина обязуется усилить контроль над прямыми иностранными инвестициями из соображений национальной безопасности.

США намерены сотрудничать с Украиной, чтобы дать возможность украинским предприятиям ремонтировать ключевые системы и производить детали для содействия эффективному ремонту путем предоставления сырья и технической экспертизы, финансирования, лицензирования для передачи технологий.

Срок действия соглашения

Соглашение будет действовать 10 лет и может быть продлено по взаимному согласию. Если Украина станет членом НАТО раньше завершения действия соглашения, стороны обсудят его дальнейшее будущее. Текст соглашения может быть изменен по соглашению сторон.

Украина и США планируют зарегистрировать это соглашение в ООН в течение 60 дней с даты вступления в силу.

Однако документ также предусматривает право выхода любой из сторон из соглашения. Для этого необходимо отправить письменное сообщение по дипломатическим каналам. Выход из соглашения вступает в силу через шесть месяцев после даты такого уведомления.

Полный текст соглашения между Украиной и США - доступен по ссылке.